用警車揚聲器高喊「川普2020」 紐約市警員被停職
一名紐約市警在布魯克林巡邏期間，被拍到使用警車揚聲器喊「川普2020」，遭到市警總局無薪停職進行調查。
根據網友發布在推特上視頻資料，該事件發生於24日，一名警員坐在停放在布碌崙Flatbush的警車內使用揚聲器喊道「川普2020」；另外一個視頻中，一名路人一邊用手機拍攝該警車，一邊挑釁的說「再說一遍，怎麼不現在不敢說了嗎，你這F膽小鬼」，隨後該警員在車內又用喇叭喊了一聲「 川普2020」。
目前不清楚該警員冒險此舉動原因，但是根據紐約市警總局規定，禁止執勤中或身穿制服警員，公開背書任何民選官員或表達對某位參選人的個人立場。
紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)對此表示，涉案警員已經被確定，並且被無薪停職接受調查；他說「執法必須保證不涉及政治立場，這對我們為所有紐約人提供正確服務尤為重要，紐約人必須信任他們的警察。」
How the NYPD rolling up in Black communities these days (on my block): “Trump 2020. Put it on YouTube. Put it on Facebook...”— Brandon K Hines (@thumpio) October 25, 2020
Aight MFers... it’s on TWITTER TOO! BI-DEN! 👋🏿😂#Vote #nypdfinest #bidenharris2020 pic.twitter.com/hmXdY8ivbM
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