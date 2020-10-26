用警車揚聲器高喊「川普2020」 紐約市警員被停職

一名紐約市警在布魯克林巡邏期間，被拍到使用警車揚聲器喊「川普2020」。圖為示意圖。(Pexels)

一名紐約市 警在布魯克林巡邏期間，被拍到使用警車揚聲器喊「川普 2020」，遭到市警總局無薪停職進行調查。

根據網友發布在推特上視頻資料，該事件發生於24日，一名警員坐在停放在布碌崙Flatbush的警車內使用揚聲器喊道「川普2020」；另外一個視頻中，一名路人一邊用手機拍攝該警車，一邊挑釁的說「再說一遍，怎麼不現在不敢說了嗎，你這F膽小鬼」，隨後該警員在車內又用喇叭喊了一聲「 川普2020」。

目前不清楚該警員冒險此舉動原因，但是根據紐約市警總局規定，禁止執勤中或身穿制服警員，公開背書任何民選官員或表達對某位參選人的個人立場。

紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)對此表示，涉案警員已經被確定，並且被無薪停職接受調查；他說「執法必須保證不涉及政治立場，這對我們為所有紐約人提供正確服務尤為重要，紐約人必須信任他們的警察 。」