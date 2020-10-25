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白宮幕僚長稱放棄控制疫情 葛謨：聯邦政府早就「提前投降」

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長葛謨25日表示，紐約州已經戰勝疫情，但聯邦政府卻早在疫情開始時就「提前投降」。圖為皇后區秋園一處餐廳。(美聯社)
紐約州長葛謨25日表示，紐約州已經戰勝疫情，但聯邦政府卻早在疫情開始時就「提前投降」。圖為皇后區秋園一處餐廳。(美聯社)

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)25日表示，紐約州已經戰勝疫情，近期出現的小範圍疫情反彈也已經得到控制，但聯邦政府卻早在疫情開始時就選擇對病毒「提前投降」。

全美新冠病毒日新增病例數23日超過8萬5000次，創下疫情以來新高；白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)此前在CNN表示，聯邦政府已經已經放棄控制疫情；當被問到為何如此時，梅杜斯表示，「因為這是傳染性的病毒，我們呼籲採取措施，減少死亡。」

對此葛謨表示，梅杜斯的言論已經「充分說明」，聯邦政府從一開始就放棄應對疫情，而紐約州儘管在3月和4月遭到疫情重創，但此後壓平曲線並控制住了疫情，目前全州新冠檢測陽性率僅為1.3%。

葛謨表示，這證明了紐約州可以控制住疫情，而梅杜斯的言論則表明，川普政府如果疫情初期就有意願，本可以控制住疫情；「但他們沒打一槍就投降了，這是整個美國的投降；紐約州的經驗表明，如果能有力防疫，我們是可以成功的，紐約州就成功了。」

他認為，川普政府從未認真應對疫情，而且不聽地忽略衛生專家的建議，拒絕發布口罩令，即便他全家感染新冠也繼續拒絕戴口罩；葛謨稱川普的作為屬於「搶險投降」，「川普作為三軍統帥，遭到攻擊後的應對居然是搶先投降，這就是他的所作所為，如今我們因為他搶先投降已經損失21萬7000條人命；對敵人投降是找不到任何藉口的，因為我們本就能夠控制疫情。」

葛謨表示，紐約州近來的小範圍疫情反彈已經得到控制，全州聚集疫情區(紅區)的陽性率24日已降至3.1%，其中布魯克林紅區陽性率已從前日的5.3%降至4.4%；除去紅區，全州的陽性率只有1.06%；目前全州新冠總住院人數為1015人，其中227人在ICU病房，118人接受插管治療，24日共12人死亡。

疫情 紐約州 葛謨

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