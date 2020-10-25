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紐約遊行鼓勵投票爆衝突 1旁觀者被毆 狗亦負傷

記者顏嘉瑩／紐約報導
參與鼓勵投票集會的遊行者，在曼哈頓中城毆打一名正在遛狗的旁觀者。(市警提供)
參與鼓勵投票集會的遊行者，在曼哈頓中城毆打一名正在遛狗的旁觀者。(市警提供)

紐約州自24日開放選民提前投票，組織「Plus 1 Vote」同日舉辦遊行集會，鼓勵民眾踴躍參與投票，不過卻有三名遊行者在行經曼哈頓中城中央公園西(Central Park West)時，毆打一旁在遛狗的男子並試圖搶走他的手機；過程遭該名被毆男子錄下，警方25日公布嫌犯照片，呼籲知情者提供線索。

根據警方，三名遊行者在24日下午約3時45分，行經西67街時，碰上正在一旁遛狗的40歲受害人；起初受害人與遊行者對話，突然遭人以一拳毆打頭部，接著將他推倒在地，其他兩名遊行者也加入，繼續打已經躺在地上的受害人，更用腳踢受害人身體，同時試圖拿走他的手機。

隨後打人的遊行者繼續加入遊行隊伍，離開該處；根據警方，該名受害人與狗都受到輕傷，但拒絕被送到附近醫院治療；他用手機錄下過程，並提供警方。

警方掌握公布兩名遊行者照片，其中一名年約40歲，身高六呎、體重約180磅、中等身材，髮色棕色，遊行時身穿紅色的圍巾、眼鏡、紅色面罩以及紅白格紋前扣襯衫、棕色長褲，背著背包並帶著相機。

根據網站，「Plus 1 Vote」致力於鼓勵民眾投票，以創造更民主的環境、選出更能夠代表人民的代表；對於遊行者毆打旁觀民眾之事，則未發表評論。

警方呼籲，若民眾發現任何與照片相似者，請立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。

參與鼓勵投票集會的遊行者，在曼哈頓中城毆打一名正在遛狗的旁觀者。(市警提供)
參與鼓勵投票集會的遊行者，在曼哈頓中城毆打一名正在遛狗的旁觀者。(市警提供)

遊行 投票 手機

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