影／白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」

一名自稱為亞裔 的男子近日在紐約市的一場大選集會上大罵支持川普 的亞裔「去他媽的蠢中國 佬」,並因此被貼上種族歧視的標籤。

這一被拍下的對峙視頻如今在社交媒體上瘋傳,在21日下午一場支持川普連任的機會上,支持者們舉著一面巨大的「藍線」旗幟,表示與執法部門團結一致。

Anti Trump agitator yells to film him calling an Asian Trump supporter a “dumb fucking chink” repeatedly pic.twitter.com/oo7Fxllh9m