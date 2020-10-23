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信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事

影／白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」

記者張晨／紐約報導
白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」。(推特視頻截圖)
白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」。(推特視頻截圖)

一名自稱為亞裔的男子近日在紐約市的一場大選集會上大罵支持川普的亞裔「去他媽的蠢中國佬」，並因此被貼上種族歧視的標籤。

這一被拍下的對峙視頻如今在社交媒體上瘋傳，在21日下午一場支持川普連任的機會上，支持者們舉著一面巨大的「藍線」旗幟，表示與執法部門團結一致。

與此同時，民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)的支持者們站在街道兩旁大唱反調，其中包括一名自稱亞裔的名叫詹姆斯(Nicholas James)的男子。

「對，趕快給我錄下來，你們這些該死的狗娘養的。」詹姆斯對著一群亞裔挺川者喊道，「你這個該死的中國佬！」

而一名亞裔女子迅速斥責詹姆斯的言論是「種族主義者」，而這似乎更加激怒了他，「去你媽的，去你媽的，你們這些狗娘養的。」他在視頻中不斷重複。

該視頻由推特用戶@elaadeliahu分享，自21日發布以來，瀏覽量已超過38萬7000次。

詹姆斯在事件發生後很快在其Instagram上為自己的言論辯護，「我所說的刻薄和仇恨是不可否認的，它在任何方面都不具有建設性，我知道這一點，但我不會為此道歉。」

「(但)這無關建設性，也並不是為了教別人怎麼做，更不是為了讓他們站在我這邊，它只是宣洩憤怒的手段，憤怒少數族裔崇尚暴力的法西斯政權，憤怒了看起來像我的人(亞裔)維護白人至上和反非洲裔。」他寫道。

詹姆斯說，「如果有更多的亞裔對我的所作所為有什麼看法，我願意傾聽你們的意見，我也願意談談這件事給你們帶來的感受，談談這件事對我們社區的影響。」

他認為自己說了該說的話，也願意努力消除其過激言論給集會運動帶來的負面影響；目前詹姆斯的Instagram帳號已被設置為私密。

亞裔 中國 川普

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