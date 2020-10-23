以疫情為由 紐約市教育總監暗示取消資優班入學考試

卡蘭扎(右一)暗示計畫改革資優班錄取與教學模式，遭到華裔家長的不滿；圖為卡蘭扎參加戶外教學的活動。(記者牟蘭／攝影)

紐約市教育總監卡蘭扎 (Richard Carranza)日前與皇后區家長資訊委員會對話時，暗示計畫改革資優班(Gift and Talented)錄取與教學模式；華裔 家長對此表示，他們一早料到卡蘭扎的決定，擔憂市教育局 日後再借疫情取消特殊高中入學考試(SHSAT)與篩選學校的錄取制度，稱將發起更多示威，甚至訴諸法律，維護學生利益。

根據紐約郵報(NY Post)的報導，卡蘭扎21日晚與皇后區家長資訊委員會對話時表示，市教育局正在權衡如何加快實施今年以及未來如何加速教育項目進度；他表示，疫情破壞了傳統出勤率與成績評定機制，影響競爭性教育項目的錄取，「這是一個很好的機會讓我們改革，我們並不想錯過這個機會」。

卡蘭扎表示，更大範圍的使用遠程教育，有利於廣泛的學生接受豐富的教育資源，而資優班只能在限定的範圍內，為部分學生提供教育，但數位教育卻打破這個屏障，「在數位教學中，意味著更多學生可以接受優質的教育，而不僅僅局限在一個教室」。

資優班、篩選學校以及特殊高中入學考試，是卡蘭扎上任後，致力於計畫改革的三大項目，但受到包括華裔在內的多數家長不滿；疫情發生後，原定於11月6日與7日舉辦的SHSAT考試被延後，卡蘭扎曾承諾10月中旬公布今年的考試方案，但直至23日市教育局並未公布任何信息。

華裔家長、第29選區市議員參選人臧東慧表示，華裔家長一早料到卡蘭扎會借疫情，企圖取消資優班、特殊高中入學考試與篩選學校的錄取制度；他說，紐約市有上萬的學生為這些考試準備一年甚至多年，希望通過一個公平的制度獲得教學資源。

臧東慧批評卡蘭扎不解決教育資源分配不公的現狀，用一刀切的方式取消已存在多年的教育制度；他稱，華裔家長將繼續為下一代子女維權，阻止政府相關改革。