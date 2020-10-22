我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美第一！ 瑞德西韋 獲FDA全面核准治療新冠

氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不抽油煙 空汙暴增1525倍

紐約市議員萬齊家 宣布參選紐約市長

記者顏潔恩／紐約報導
萬齊家22日釋出宣傳視頻，宣布正式參選紐約市長。(取自視頻截圖)
萬齊家22日釋出宣傳視頻，宣布正式參選紐約市長。(取自視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員萬齊家(Carlos Menchaca)明年任期滿後將告別該職，他22日發布雙語影片並宣布參選市長；他說擔任紐約市七年的市議員，相當熟悉城市事務，且懷抱著建立一個公正、包容性城市的願景，非常看重市長選競。

40歲的萬齊家出生於德州，是紐約市議會首位墨西哥籍，也是少數公開的同性戀者；他2013年競選以華裔和西語裔為主的市議員第38選區，當時博得更多華人選票，一舉擊敗同為西語裔的前任市議員江莎樂(Sara Gonzalez)，2017年順利連任，明年任期屆滿。

萬齊家競選團隊22日釋出英語和西班牙語的宣傳視頻，表示「現在無疑是困難時期，但我們一定要有勇敢且創新的計畫去迎接挑戰，我們可以做得更好、必須做得更好」。

作為市議員長達七年，萬齊家表示在貧富差異、針對移民人士和族裔不平等待遇方面爭權，「我深知哪些政策行得通、哪些需要改善，我對這個戰鬥尤其在乎」；他也說相信真正的領導是聽從社區的聲音，了解他們的需求，接著實施有效的政策來改善人民的生活。

萬齊家還提及自己的原生家庭背景，在政府樓由單親母親一手帶大，小時經常凌晨4時陪母親打掃圖書館後才去上課，因此能體會低收入居民的辛苦；他認為紐約市需要一個將社區利益擺在眼前、熱愛這座城市的領導人，承諾當選將會為紐約客的權益戰鬥。

2021年紐約市長選舉有不少熱門參選人，除萬齊家外，市主計長斯靜格(Scott Stringer)、布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)、前市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)等人均在名單上；有傳前華裔總統參選人楊安澤也有意參選，另名已確定參選的華裔是上海出生的LGBTQ維權人士Julia Qing Reaves。

紐約市 華裔 布碌崙

上一則

紐約美華劇坊 周五「戲夢人生」網路籌款

下一則

新冠檢測也講「精品」 華埠新開私人檢測站

延伸閱讀

楊安澤：白登要贏搖擺威州 亞裔是關鍵

楊安澤：白登要贏搖擺威州 亞裔是關鍵
楊安澤：白登要贏搖擺威州 亞太裔選民是關鍵

楊安澤：白登要贏搖擺威州 亞太裔選民是關鍵
楊安澤：白登要贏搖擺威州 亞太裔是關鍵

楊安澤：白登要贏搖擺威州 亞太裔是關鍵
楊安澤：白登要勝選 搖擺威州的搖擺亞太裔選民是關鍵

楊安澤：白登要勝選 搖擺威州的搖擺亞太裔選民是關鍵
威州助選啓動 楊安澤2日挺白登 川普3日造勢

威州助選啓動 楊安澤2日挺白登 川普3日造勢
一級戰場威州 楊安澤領軍助選白登 川普將出席造勢

一級戰場威州 楊安澤領軍助選白登 川普將出席造勢

熱門新聞

朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
波普。（68分局提供）

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

2020-10-18 15:27
紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

2020-10-16 16:54
亞裔老夫妻和孫子在C線地鐵站內勸阻吸大麻者，遭對方毆打。（圖片取自維基百科）

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

2020-10-19 20:11
紐約州長葛謨。(美聯社)

葛謨：紐約州民將分階段接種新冠疫苗 一線醫護優先

2020-10-18 13:08
隨著總統大選日接近，有些紐約客已打算逃離城市。(記者張晨／攝影)

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

2020-10-19 15:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來
信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球
美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏
杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股