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葛謨：與賓州交界處疫再起 預計秋冬疫情會不斷反彈

記者和釗宇／紐約報導
紐約長島納蘇郡(Nassau County)勞倫斯(Lawrence)一個得來速測試點，醫護人員與車內乘客對話。(美聯社)
紐約長島納蘇郡(Nassau County)勞倫斯(Lawrence)一個得來速測試點，醫護人員與車內乘客對話。(美聯社)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)22日表示，儘管全州新冠疫情在州府採取局部控制措施之後已有所好轉，但目前位於賓州交界地區的部分郡又出現疫情反彈，他預計疫情局部反彈在秋冬季節將會不斷出現。

州府數據顯示，全州21日的新冠檢測陽性率為1.2%，比前日的1.42%有所下降；聚集疫情區(紅區)陽性率為3.2%，若不計入紅區，其他地區的陽性率僅為0.96%。

儘管整體疫情有所好轉，但葛謨表示，由於賓州疫情反彈，紐約州西部臨近賓州布隆郡(Broome County)、迪歐佳郡(Tioga county)也出現疫情反彈，兩郡的陽性率已分別升至4%和6.4%；目前州府已經在兩州邊界線附近設立了一處快速檢測點。

新州、康州和賓州過去七天疫情數字已經達到疫情高風險州門檻，但葛謨此前表示，要求這三州居民隔離並不現實，州府已呼籲三州非必要行業員工不要跨州出行。

葛謨表示，預計小範圍疫情秋冬季節將會不斷出現，而且一到兩次不遵守防疫規定的大規模聚集活動，就有可能導致疫情爆發；他說，州府的策略是在疫情反彈區域擴大檢測，只要能夠確保密切接觸者追蹤，就能將感染病例盡快隔離，遏制疫情蔓延；葛謨表示，這一策略已經在部分疫情反彈地區起到作用，州府日前已經放鬆了皇后區部分地區的疫情防控措施。

疫情 葛謨 賓州

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