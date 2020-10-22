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世貿1號大樓觀景台11月重開 一線工作者及醫護人員免費

記者顏嘉瑩／紐約報導
在歇業超過半年後，世貿一號大樓宣布，將於11月1日重新開放觀景台。(取自世界一號觀景台臉書)
在歇業超過半年後，世貿一號大樓宣布，將於11月1日重新開放觀景台。(取自世界一號觀景台臉書)

紐約世界貿易中心一號大樓(One World Trade Center)，在3月中受到新冠疫情衝擊，將「世界一號觀景台」(World World Observatory)暫時關閉，近日大樓宣布，觀景台將於11月1日起恢復開放，民眾將可搭乘全球最快的電梯，在60秒內登上102層，欣賞紐約城市景觀；觀景台也將在今年底，免費開放給第一線工作者和醫護人員，感謝他們在疫情間的付出。

觀景台將於11月1日及7日兩個周日，分別對公眾開放，自11月14日(周六)起，開始恢復周末連續開放兩天，營業時間則調整為下午1時至晚上7時；配合防疫，觀景台最大容量為25%，參觀時需戴口罩、保持社交距離，同時鼓勵民眾事先上網購票還需要購買時段票，以最大程度減少排隊人數。

世界一號觀景台除了提供民眾全角俯瞰紐約市、新澤西的體驗，另外還擁有全球最快的電梯SkyPod，可在60秒內登上102樓，期間參觀者將沉浸在虛擬延時攝影體驗中，欣賞紐約市從1600年代至今的天際線發展；可欣賞曼哈頓天際線的一號餐廳酒吧(One Dine Restaurant and Bar)也將重開，在符合防疫規定下接受顧客訂位。

大樓宣布，第一線工作者、醫護人員，以及九一一遇難者家屬、救災人員等，都在今年12月31日前可免費進入觀景台，現役、退休軍人也可享折扣。

號稱為目前西半球最高建築物的世界貿易中心一號大樓，世界一號觀景台位於大樓100、101和102樓，自2015年5月開幕以來，已接待了來自世界各國的1070萬名遊客；民眾可上www.oneworldobservatory.com預定門票。

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