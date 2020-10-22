紐約市幫派鬥爭嚴重 槍擊案頻繁 1晚3死8傷

紐約市在昨晚至今晨就發生多起槍擊案，造成三死八傷。(本報檔案照)

幫派鬥爭導致槍擊 案頻傳，根據紐約市 警，光是從昨(21日)晚至今(22日)晨，全市就發生多起槍擊案，造成三死八傷，其中六起發生在布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)東邊的Prospect Lefferts Gardens，造成一人死亡；警方初步研判，該案嫌犯應是開車突襲，為許多幫派襲擊最普遍的方式，其餘槍擊案則分別發生在布朗士 及皇后區。

警方表示，頻傳的槍擊案與在布碌崙、曼哈頓及布朗士的幫派鬥爭有關；第一場槍擊案發生在21日晚9時36分，一名28歲男子在布碌崙史岱文森(Bedford-Stuyvesant)遭到多次槍擊，警方獲報後到現場，發現被害者昏迷不醒，在送醫後宣告不治。

一個小時過後，六人在Prospect Lefferts Gardens被一輛白色寶馬(BMW)五系列轎車掃射，根據警方，六人在槍擊案發生時站在一起，在掃射時一名23歲男子胸部被擊中死亡，其他五名受害者均被送到醫院，生命跡象穩定。

同日晚11時40分，23歲的男子在布朗士同樣遭人開車射擊，頭部中彈後到院前死亡；不過警方認為該名男子非嫌犯作案目標，應是遭到波及，在掌握線索後，針對一輛黑色寶馬五系列轎車、佛州車牌的白色克萊斯勒、以及一輛深綠色的吉普車搜索，最後在離作案地點不遠的地方，發現黑色寶馬。

從21日晚9時至22日凌晨，還發生多起槍擊案，其中一起槍擊地點，在前一晚也同樣發生槍擊事件，警方在地上找到彈殼。

紐約市從今年初至今，已發生上千起槍擊案，數量超過2019全年，但目前只有約20%的槍擊案有一名嫌犯被捕，破案率低於往年。