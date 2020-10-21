共有公寓搶市場？ 法拉盛第三季度市場房源飆升逾7倍

法拉盛地區第三季度房源增加最多，較第二季度，市場房源增加7.88倍，平均房價增長8%。(記者牟蘭／攝影)

根據地產公司「摩登空間」(Modern Spaces)最新統計數據顯示，第三季度皇后區東西部的共有公寓(Condo)房產市場反彈，法拉盛 房源增幅最大，較前一季度增長逾七倍，平均報價增長8%；報告分析稱，法拉盛的共有公寓正在「進攻」當地市場，正像長島市 的房產模式發展。

「摩登空間」最新地產報告顯示，疫情 趨緩的第三季度，皇后區東西部的共有公寓房源增加，價格也隨之上漲，其中華人聚集的法拉盛地區的房源增加最多，較第二季度，市場房源增加7.88倍，平均房價增長8%。

這份報告顯示，法拉盛已完成的建案中，位於大學點大道40-26號的天景豪苑總報價最高，為141萬元，位於35大道134-37號法靈頓大廈(The Farrington)每平方呎報價最貴，達1308元，一室公寓價格達74萬3768元；報告分析稱，法拉盛的房產市場正緩慢的被共有公寓搶占市場。

長島市的共有公寓市場也恢復顯著，較第二季度，第三季度的房源增加近兩倍，報告解讀稱，這個增長是由於許多住戶在第二季度搬離紐約市，導致部分房產空缺，其中合同制的房源增加86%，價格飆升31%，這個回升也象徵著當地的共有公寓市場已逐漸從疫情的低谷中走出。

阿斯托利亞(Astoria)北部的共有公寓市場也出現反彈，較上一季度，房源增長1.5倍，合同制的房源增長2.38倍；報告分析稱，這一增長歸功於當地剛剛完工的新建案 米洛阿斯托里亞(Milo Astoria)，提供了大量空缺房源。

報告稱，雖然共有公寓的房源不斷增加，但新冠疫情對租賃市場的打擊仍未結束；以長島市的租賃市場為例，較上一季度，繼續下滑7%，價格降低約31%。