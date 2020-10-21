我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登談醜聞認了什麼？Google會被它打散嗎？

AstraZeneca疫苗臨床試驗 有志願參與者死亡

葛謨更新疫情3級地圖 皇后區紅區變黃區 公校可重開

記者金春香／紐約報導
經過過去兩周的嚴格執法，熱點地區的疫情數字出現明顯好轉。（州長記者會截圖）
經過過去兩周的嚴格執法，熱點地區的疫情數字出現明顯好轉。（州長記者會截圖）

州內疫情反彈地區在加強執法力度和關閉非必要行業後疫情數字出現好轉，州長葛謨(Andrew Cuomo)21日宣布紐約市皇后區內的紅色聚集區(Cluster zone)和橙色警戒區(Warning zone)可降為黃色預防區(Precautionary zone)，布碌崙(布魯克林)的橙色區降為黃色區，但紅色區仍維持不變，洛克蘭郡(Rockland)和橘郡(Orange)內的紅區和黃區也仍保持不變。

根據州府數字，州內主要疫情熱點地區過去七天的平均檢測陽性率與9月最後一周相比，都呈現顯著下降，布魯克林波羅園(Borough Park)地區內的橙區降為黃區，皇后區秋園(Kew Garden)、森林小丘(Forest Hill)及遠洛克威(Far Rockaway)疫情區內的紅區和橙區降為黃區後，區內學校可在保證每周強制性病毒檢測的情況下重開。

葛謨並宣布退出疫情熱點區的對應標準：要退出紅區，須保證連續十天陽性率低於3%，人口密度較低的紅區則需要保證連續十天陽性率低於4%；要退出橙區，連續十天陽性率須低於2%，人口密度較低社區要低於3%；退出黃區則要保證連續十天陽性率低於1.5%，人口密度較低社區則要低於2%。

葛謨指出，過去一段時間內州內近20%的確診病例都來自僅占紐約總人口2.8%的疫情紅區，且從9月初開始州內住院病例的70%都來自紅區；不過經過過去兩周的嚴格執法，熱點地區的疫情數字出現明顯好轉，葛謨說，接下來州府會繼續採取以街區為單位目標進行有針對性嚴格執法的策略，有效應對秋冬可能出現的疫情擴散。

疫情 葛謨 紐約市

上一則

華裔祖孫布魯克林地鐵站遭毆案 受害家屬落淚：非常生氣

下一則

MTA推實時地鐵路線圖 助乘客出行前快速規畫路線

延伸閱讀

新、康、賓疫情達高風險 葛謨籲勿跨州出行

新、康、賓疫情達高風險 葛謨籲勿跨州出行
圖輯／紐約疫情下的萬聖節 布魯克林「鬼屋」驚悚度破表

圖輯／紐約疫情下的萬聖節 布魯克林「鬼屋」驚悚度破表
葛謨不實施新、康、賓州隔離令 勸民眾盡量不跨州出行

葛謨不實施新、康、賓州隔離令 勸民眾盡量不跨州出行
反彈區疫情好轉 葛謨：本周可能縮小防控範圍

反彈區疫情好轉 葛謨：本周可能縮小防控範圍
紐約疫情好轉 葛謨：本周將調整防控規定 或縮小防疫範圍

紐約疫情好轉 葛謨：本周將調整防控規定 或縮小防疫範圍

葛謨：紐約州將分階段打新冠疫苗 一線醫護優先

葛謨：紐約州將分階段打新冠疫苗 一線醫護優先

熱門新聞

朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
波普。（68分局提供）

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

2020-10-18 15:27
紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

2020-10-16 16:54
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
亞裔老夫妻和孫子在C線地鐵站內勸阻吸大麻者，遭對方毆打。（圖片取自維基百科）

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

2020-10-19 20:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
垃圾桶藍、貨車藍？iPhone 12特殊色開箱 網友：不想買了

垃圾桶藍、貨車藍？iPhone 12特殊色開箱 網友：不想買了
投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係
女子機上暴斃 新冠斷她回家路

女子機上暴斃 新冠斷她回家路
總統大選決戰6大搖擺州 川普民調緊咬白登

總統大選決戰6大搖擺州 川普民調緊咬白登