葛謨更新疫情3級地圖 皇后區紅區變黃區 公校可重開

經過過去兩周的嚴格執法，熱點地區的疫情數字出現明顯好轉。（州長記者會截圖）

州內疫情 反彈地區在加強執法力度和關閉非必要行業後疫情數字出現好轉，州長葛謨 (Andrew Cuomo)21日宣布紐約市 皇后區內的紅色聚集區(Cluster zone)和橙色警戒區(Warning zone)可降為黃色預防區(Precautionary zone)，布碌崙(布魯克林)的橙色區降為黃色區，但紅色區仍維持不變，洛克蘭郡(Rockland)和橘郡(Orange)內的紅區和黃區也仍保持不變。

根據州府數字，州內主要疫情熱點地區過去七天的平均檢測陽性率與9月最後一周相比，都呈現顯著下降，布魯克林波羅園(Borough Park)地區內的橙區降為黃區，皇后區秋園(Kew Garden)、森林小丘(Forest Hill)及遠洛克威(Far Rockaway)疫情區內的紅區和橙區降為黃區後，區內學校可在保證每周強制性病毒檢測的情況下重開。

葛謨並宣布退出疫情熱點區的對應標準：要退出紅區，須保證連續十天陽性率低於3%，人口密度較低的紅區則需要保證連續十天陽性率低於4%；要退出橙區，連續十天陽性率須低於2%，人口密度較低社區要低於3%；退出黃區則要保證連續十天陽性率低於1.5%，人口密度較低社區則要低於2%。

葛謨指出，過去一段時間內州內近20%的確診病例都來自僅占紐約總人口2.8%的疫情紅區，且從9月初開始州內住院病例的70%都來自紅區；不過經過過去兩周的嚴格執法，熱點地區的疫情數字出現明顯好轉，葛謨說，接下來州府會繼續採取以街區為單位目標進行有針對性嚴格執法的策略，有效應對秋冬可能出現的疫情擴散。