白思豪：紐約市一線防疫人員、易感人群 首先接種疫苗

美聯社

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)21日表示，根據州府日前公布的新冠疫苗接種計畫草案，市府已經制定了自己的疫苗接種計畫，第一階段將首先為一線防疫人員和所有易感人群接種。

白思豪說，儘管目前有關疫苗的信息較為混亂，但可以確定的是疫苗推出伊始的供應量有限，因此市府第一階段決定優先為醫護人員、一線必要行業員工和易感染人群接種；目前市府正在使用全市免疫名錄(Citywide Immunization Registry)對所有擬提供疫苗接種服務的醫療機構進行註冊，並已開始人員培訓。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)則表示，紐約市在歷史上就曾經成功為民眾提供天花疫苗接種服務，這次新冠疫苗也將借鑒流感疫苗 的分配和宣傳經驗，相信能夠平穩推動；他說，市府將採取四步走的計畫，首先確認疫苗的有效性，然後招募並培訓醫護人員，建立疫苗接種數據庫，最後細化疫苗的分發和儲存計畫。

但白思豪也表示，根據目前情況預計，疫苗大規模接種到明年初依然無法實現，因此當務之急仍然是通過擴大檢測來預防疫情 ；他說，自9月30日以來，市府已經在疫情反彈區域進行了超過2萬3000次檢測，有效摸清了疫情反彈情況，目前疫情已經好轉。

目前波士頓公校已經因為疫情反彈而確定全部遠程教學，對此白思豪表示，紐約市有信心在本學年將實體教學繼續下去；他說，目前公校的各項檢測數據都不錯，沒有發現大規模疫情；在全市1400所公校中，只有五所學校需要關閉14天，整體看來絕大部分師生都能遵守防疫規定，效果不錯。