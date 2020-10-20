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線上籌款數千元 紐約華埠遊民血案郭銓矗刻字墓碑

記者張晨／紐約報導
線上籌款數千元，華埠遊民血案郭銓矗刻字墓碑。(陳家齡提供)
線上籌款數千元，華埠遊民血案郭銓矗刻字墓碑。(陳家齡提供)

紐約曼哈頓華埠發生駭人的遊民血案已經過去了一年的時間，去年10月5日，五名流浪漢在東百老匯、包厘街等多個街頭露宿時，遭人用鐵鎚砸頭，四人當場死亡，其中一人為83歲的華裔老人郭銓(Chun Kwok)；社區於20日關閉線上籌款，半月內籌得的近4000元，為其矗立刻字墓碑。

華埠社區5日在凶案發生地舉行燭光悼念活動，並宣布為逝者的墓碑籌款；組織者陳家齡表示，悲劇雖然已過去了將近一年的時間，即使2020年被無休無止的社會及公共健康安全問題所圍繞，但華埠社區依然不會忘記這些逝去的無辜生命。

「生前雖無家，但不可身後無名。」陳家齡說，截至20日關閉「GoFundMe」籌款連結前，共籌得善款4392元。

雖然還沒有從「GoFundMe」收到任何資金，但陳家齡已經前往華埠五福殯儀館購置了墓碑；他表示，當全部費用扣除之後，將把剩下的所有款項均分捐贈給包厘救濟所(The Bowery Mission)以及華人善終基金會(Celestial Love Foundation)。

在去年謀殺案發生之後的幾天裡，民選官員和非營利組織舉行了幾次集會，呼籲市府為無家可歸者服務增加資金，社區表示「但似乎沒有任何改善。」

而包厘救濟所每年11月臨近感恩節前後，都會為遊民提供熱餐以及分發禦寒外套，陳家齡表示，自己作為志願者也服務了十多年的時間，微小的善舉也能做出大的改變，而最重要的則是堅持。

在曼哈頓華埠，3月初因新冠居家避疫後，遊民數量攀升；華裔民眾表示，由於街上行人稀少，遊民收容所又受到局限，所以這些人在街上變得更加明顯，尤其是華裔和亞裔的老年人數量龐大。

陳家齡表示，儘管市政府投資了數億元，但所有人都目睹了疫情下遊民數量的激增，市長白思豪並沒有採取具體的行動，如為遊民提供工作培訓、藥物濫用諮詢以及心理健康問題的治療。

華埠 華裔 曼哈頓

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