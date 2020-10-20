葛謨不實施新、康、賓州隔離令 勸民眾盡量不跨州出行
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)20日宣布將亞利桑那和馬里蘭增加訪客到紐約需自行隔離14天的高風險州名單，然而雖然新州、康州和賓州過去七天疫情數字也達到高風險州標準，但葛謨表示要求這三州居民隔離並不現實，僅呼籲三州非必要工作領域民眾不要跨州出行。
根據紐新康三州四個月前實施的防疫規定，若一州的七天平均感染率每10萬人超過10人，或有七天平均超過10%的人口感染，該州會被定義為疫情高風險州，從高風險州進入三州的來客須自行隔離14天。
葛謨20日將亞利桑那和馬里蘭州加入到高風險州名單，目前有43個州和地區的新冠疫情數字達到高風險州標準，其中包括新州、康州和賓州，但要對從這三個州來紐約的民眾進行隔離極不現實，「紐約和新州、康州和賓州的互聯互通太過緊密，很多人居住在其中一個州，但在另一個州內上班，如果實施隔離令將對經濟帶來嚴重負面影響，但希望非必要領域工作人員不要跨州出行。」
最新數據顯示，新州每10萬人中有10.3人感染新冠，康州每10萬人中則有11.2人感染。
紐約州疫情高發地區19日病毒檢測陽性率為2.91%，比前一日3.31%有所下降，全州陽性率為1.32%，新冠住院病患942例，新增死亡12例。
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