我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠今年「多害死」30萬人 CDC強烈建議戴口罩搭機

川普造勢高呼「拿下賓州就贏了選舉」

疫情無平息趨勢 紐約國際車展2021年改至8月辦

記者洪群超／紐約報導
歷年都在春季舉行的紐約國際車展2021年將改至8月底舉辦。（本報檔案照，記者洪群超/攝影）
歷年都在春季舉行的紐約國際車展2021年將改至8月底舉辦。（本報檔案照，記者洪群超/攝影）

每年都在春季舉辦的紐約國際車展(New York International Auto Show)今年因新冠肺炎疫情而無緣觀眾；主辦方20日宣布，明年車展將訂在8月底舉行，不僅對參與展商和觀眾的健康負責任，同時也能將展廳拓展到屆時投入使用的10萬平方呎新展位，讓此百年車展達到歷史最大規模。

紐約國際車展已有120年歷史，是全球最大、歷史最悠久的車展之一，多在每年春季3、4月舉辦，近年來都在曼哈頓的賈維茨中心(Jacob K. Javits Convention Center)舉行。

2020年的車展原訂4月7日舉行，但隨著3月起新冠疫情在紐約爆發，主辦方先是宣布改在秋季舉辦；隨著疫情持續發展，迄今沒有平息趨勢，主辦方最終宣布今年的車展徹底取消。

負責車展的大紐約汽車經銷商協會(Greater New York Automobile Dealers Association)主席Mark Schienberg於20日宣布，面對目前疫情形勢，主辦方最終作出決定，2021年的紐約國際車展將訂在8月20日至29日舉行，舉辦地仍在賈維茨中心。

Schienberg說，該決定不僅是目前形勢下唯一負責任的做法，同時也有額外利好；賈維茨中心的10萬平方呎新展廳屆時將完工並可投入使用，2021年車展將把這部分面積也納入展廳中，將可帶給車商和觀眾更全面和多方位的體驗，也讓紐約車展規模達到史上最大。

紐約 疫情 曼哈頓

上一則

ICE突襲庇護城 大紐約地區逮捕54人 包括中國公民

下一則

紐約戶外用餐使用電暖器 市府建議請專家協助安裝

延伸閱讀

ICE突襲庇護城 大紐約地區逮捕54人 包括中國公民

ICE突襲庇護城 大紐約地區逮捕54人 包括中國公民
RIMOWA New Horizons攜手攝影師 來場巴黎、紐約的神遊

RIMOWA New Horizons攜手攝影師 來場巴黎、紐約的神遊
皇后區長28日再辦線上招聘會 更多雇主加入

皇后區長28日再辦線上招聘會 更多雇主加入
阻人吸大麻 紐約73歲亞裔婦被推下鐵軌

阻人吸大麻 紐約73歲亞裔婦被推下鐵軌
憂大選亂治安 華裔紐約客想搬離

憂大選亂治安 華裔紐約客想搬離
疫情衝擊 紐約城區監獄建案將推遲8個月

疫情衝擊 紐約城區監獄建案將推遲8個月

熱門新聞

朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
波普。（68分局提供）

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

2020-10-18 15:27
紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

2020-10-16 16:54
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
亞裔老夫妻和孫子在C線地鐵站內勸阻吸大麻者，遭對方毆打。（圖片取自維基百科）

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

2020-10-19 20:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2歲女兒拍媽裸體 誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」

2歲女兒拍媽裸體 誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」
收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方

收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到剛炸好薯條

麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到剛炸好薯條