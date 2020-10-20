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ICE突襲庇護城 大紐約地區逮捕54人 包括中國公民

記者洪群超／紐約報導
ICE日前突襲庇護城，在大紐約地區逮捕54人。（ICE提供）
ICE日前突襲庇護城，在大紐約地區逮捕54人。（ICE提供）

聯邦移民與海關執法局(ICE)20日宣布專門針對大紐約地區「庇護城」的逮捕行動成果，抓捕包括中國公民在內的54名違反移民法的外國人，並以此再點名抨擊紐約市等地方執法部門的庇護政策，讓ICE無法進行只針對有犯罪紀錄的移民逮捕，不得不進行無差別大搜捕。

ICE指出，此次行動從9日開始，專門針對紐約市及長島納蘇郡、蘇福克郡，上州威徹斯特郡等大紐約地區的「庇護城」；被捕54人來自中國、墨西哥、巴基斯坦、多米尼加等17個國家。

ICE指出，此次被捕者中超過30人此前都有被紐約市警等地方警力逮捕過的記錄，但執行庇護政策的地方警局拒絕通知ICE，就將他們釋放。

而針對此次行動中，被媒體爆光負責執法的ICE執法人員在逮捕過程中自稱「警察」(Police)，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)以「厚顏無恥」來指責ICE冒充紐約市警來誘導移民開門、實施逮捕的行為，ICE代理局長范姆(Tony Pham)亦回應指，移民執法人員以「Police」在行動中快速表明執法者身分沒有問題，因為「Police」一詞是普世性的對執法人員的簡稱，而且ICE的執法對象很多不講英文，這個詞能讓他們快速執法者身分。

紐約市 ICE 移民

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