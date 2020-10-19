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以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

記者張晨／紐約報導
隨著總統大選日接近，有些紐約客已打算逃離城市。(記者張晨／攝影)
隨著總統大選日接近，有些紐約客已打算逃離城市。(記者張晨／攝影)

隨著選舉日的鄰近不少紐約客選擇投票，而有些人卻想要在「混亂發生前」逃離，因為疫情以及持續的抗議示威造成的公共治安問題，不少居住在紐約市的華裔紐約客想要在選舉日前遷出，他們表示「不管誰贏得了大選，總會有人不滿。」

根據「紐約郵報」獲取的一份市警內部備忘錄表示，警方正在為最早於25日開始的抗議活動做準備，抗議活動的強度將持續到明年。

而市警的部署者也需「時刻做好準備」，備忘錄補充道，「今年11月3日將是現代競爭最激烈的總統選舉之一，總統選舉的獲勝者也很有可能在幾週內無法決定。 」

25歲的哥倫比亞大學(Columbia)華裔學生魏保羅(Paulo Wei，音譯)住在曼哈頓上西區的一棟公寓樓中，他打算在選舉日前往遷往傑維斯港(Port Jervis)的農場居住，那裡距離紐約北部有兩個小時的車程，以避免今年6月時的騷亂重演。

「我感覺自己被困在家裡了——抗議活動勢簡直一波未平一波又起。」魏保羅說，他注意到示威者經常聚集在他家附近的西區高速公路上，「這種事有可能再次發生，我不想被捲入其中，不管誰贏了，總有人會感到沮喪。」

31歲的劉素馨是一家科技公司的員工，疫情後她一直在位於曼哈頓東村的家中辦公，而如今她在決定在本周返回新澤西的家中和父母一起居住一段時間；「至少在到11月中旬我都不會回來，如果你看看如今東村的景象就會明白，雖然商業復甦，但遊民和生活質量一直在直線下降。」

她表示，大選給疫情施加了另一道枷鎖，沒有人願意出門，即使紐約人沈浸在這種情緒中以及幾個月之久，但不管誰在選舉中獲勝，紐約總是情緒宣洩的不二之選，而她也已經和朋友商量好「誰都不要在選舉之夜使用手機。」

紐約市 疫情 曼哈頓

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