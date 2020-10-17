布魯克林天主教會要求撤州府宗教活動人數限令 法官拒絕

羅馬天主教會布碌崙教區日前向紐約東區聯邦法院要求終止州府限制宗教活動人數的條令主審法官16日表示拒絕這項訴求。(本報檔案照)

羅馬天主教會布碌崙 (布魯克林)教區(Roman Catholic Diocese of Brooklyn)日前向紐約 東區聯邦法院提出預防性禁令(preliminary injunction)，要求終止州府限制宗教活動人數的條令；經過多次聽證會，主審法官

16日表示州府禁令出於對公眾安全的考量，拒絕羅馬天主教會布碌崙教區的訴求。

羅馬天主教會布碌崙教區因不滿意州府限制宗教活動人數，卻允許橙色警戒區的非必要行業持續營業，認為新防疫規定對宗教團體具有針對性，指責葛謨侵犯憲法第一修正案中(First Amendment)給予人民宗教活動自由的基本權利，而告上法院。

法官格勞菲斯(Nicholas Garaufis)在聆聽雙方證詞後作出決定，表示就算政策對宗教團體造成影響，倘若能預防新一波疫情 的爆發，出於公眾的利益將允許該條例持續執行；「這不意味著我們試圖淡化(政策)傷害憲法權利的嚴重性」，格勞菲斯說，只是挽救性命實在比宗教團體在這方面引發的損失來得重要。

然而法官的決定只是拒絕提告人針對此的要求，並不代表州府勝出，相反的格勞菲斯在庭審期間曾說過羅馬天主教會布碌崙教區最終有勝訴的機會。