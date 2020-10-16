紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約州 長辦公室16日發布了15日單日全州新冠疫情數據，單日確診人數仍超1700人，十人死亡；全州病毒檢測 陽性率為1.25％，重點監察的熱點地區陽性率則為4.84%，與之前一天持平。

根據州府統計數據顯示，在「紅色焦點區域」，包括布碌崙(布魯克林)、皇后區、洛克蘭郡(Rockland County)以及橙縣(Orange County)等地，15日共上報4133個檢測結果，有200人確診，陽性率為4.84%。

而在該州的其他地區，共上報13萬1906個檢測結果，有1507人確診，陽性率1.14%；所有「紅色焦點區域」占該州總人口的2.8%，然而15日一天上報的陽性率就為11.7%，本周上報的平均陽性率為11.9%。

葛謨表示，紐約的數字保持穩定，儘管目前關注的是少數集群，但正在通過有針對性的方法解決確保其不會成為社區傳播。

「紐約人經歷了秋天，進入了冬天，全國各地的病例繼續上升，需要所有人的努力來保持進步，且不能也不會冒險回到春天的時候。」他表示，要像其他任何社區一樣團結一心，勤洗手、戴口罩、保持社交距離 ，這是所有人的責任。