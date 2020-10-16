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就在本周末！紐約建築開放周 線上線下玩個夠

世界新聞網／即時報導
2020年「紐約建築開放周」(Open House New York Weekend)在10月17日(周六)、18日(周日)開展。圖：紐約建築開放周提供
2020年「紐約建築開放周」(Open House New York Weekend)在10月17日(周六)、18日(周日)開展。圖：紐約建築開放周提供

一年一度的「紐約建築開放周」(Open House New York Weekend)在10月17日(周六)、18日(周日)如期回歸，與紐約客共同慶祝這個城市多元而有活力的建築文化。

2020年是「紐約建築開放周」的第八個年頭，因應新冠肺炎疫情下的防疫安排，主辦方提供實地遊覽與在線觀賞混合的多種遊玩方案，讓您在保證安全的前提下，仍能享受紐約建築的魅力；與往年不同的是，不論您身在世界何處，這周末都能在線上欣賞紐約建築文化。

「紐約建築開放周」今年的亮點包括：

在線影音遊。項目設計師和建築專家實地帶領遊覽，足不出戶也身臨其境。

線上講座與展示。探索著名紐約建築背後的故事，如在UrbanGlass(紐約玻璃工房)看技師「變魔術」製霓虹燈。

百老匯行走大挑戰。邀請您以腳步丈量文化，走完百老匯從Bowling Green到哈林河(Harlem River)的13英里路。

戶外自助遊。您坐渡輪從華爾街去過阿斯托利亞(Astoria)嗎？又是否有走過布朗士(Bronx)的小義大利？帶上相機自由行走，看遍不為人知的紐約街區。

「體驗黑高譚市(Black Gotham Experience)」。藝術家、歷史學家Kamau Ware帶您走過非洲裔見證的城市發展。

「消失的紐約(Lost NYC)」。主辦方與Gotham Center for New York City History合作，推出一系列播客(Podcast)，探索現已消失的紐約建築。

紐約尋寶遊戲「Now What, New York?」。橫跨紐約五個區，時長36小時，在每個街角，尋找紐約的無盡建築寶藏。

今年都有哪些建築可供參觀？上述的精彩亮點要如何參加？更多詳情，請往「紐約建築開放周」官網 ohny.org/weekend了解。

UrbanGlass(紐約玻璃工房)是今年參與「紐約建築開放周」的建築之一。(紐...
UrbanGlass(紐約玻璃工房)是今年參與「紐約建築開放周」的建築之一。(紐約建築開放周/Michael Wilson)
線下活動之一包括百老匯行走大挑戰。(紐約建築開放周/William Hennes...
線下活動之一包括百老匯行走大挑戰。(紐約建築開放周/William Hennessey)

紐約 百老匯 華爾街

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