「你的朋友朱利安尼已被俄人員擺平了」白宮去年獲警告

川普私人律師、前紐約市長朱利安尼(前右)訪問烏克蘭期間，傳跟俄羅斯情治單位人士過從甚密；美國情報單位去年便警告白宮，小心俄羅斯利用朱利安尼提供假消息給川普。(美聯社)

華盛頓郵報15日報導，四名了解內情的前任官員透露，美國情報單位去年便警告白宮 ，俄羅斯 情治機關已鎖定川普 私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudolph Giuliani)，要利用朱利安尼將假消息餵給川普總統。

美國情報單位根據攔截通訊在內的不同來源線索研判，朱利安尼2019年12月訪問烏克蘭期間，跟俄羅斯情治單位人士過從甚密。朱利安尼這趟訪烏之旅，目的在於搜集可以攻擊前副總統白登及白登次子杭特‧白登(Hunter Biden)涉嫌貪腐的消息。

據指出，美國情報單位根據線索分析，俄羅斯情報系統利用朱利安尼把不實訊息傳達給川普。情報單位對白宮提出警告後，白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)私下提醒川普，對於朱利安尼從烏克蘭帶回美國的任何訊息都應保持戒心，把內容視為被俄羅斯「污染過」的消息。

消息人士指出，川普接到的勸告是「你愛怎麼辦都行，但你的朋友朱利安尼已經被俄羅斯派駐烏克蘭的人員擺平了」。

知情官員指出，白宮官員希望保護川普，不要冒然開口，「發表某些愚蠢談話」，特別是當時川普仍因烏克蘭「電話門」面臨國會彈劾調查。

官員透露，歐布萊恩向川普曉以大義後，無法確定川普是否採納；川普聆聽歐布萊恩警告時聳了聳肩膀，對於朱利安尼在烏克蘭的活動可能出現疑點，則輕描淡寫說道：「魯迪(暱稱朱利安尼)這人就是這樣。」

2019年12月13日，朱利安尼進入白宮與川普見面，當時眾院司法委員會剛投票通過啟動彈劾程序。隔了八天後，朱利安尼又在川普的佛州私人俱樂部與川普碰面。

華盛頓郵報指出，美國情報圈擔憂的是，俄羅斯不只企圖像2016年一樣，再度於選舉期間大量散布假消息，如今俄羅斯還獲得川普身邊核心幕僚配合，簡直如虎添翼。

最近幾天，情報單位去年就對白宮提出的警告再度引起關切，因為在紐約郵報爆料報導的消息來源正是朱利安尼，還有前任白宮資深顧問巴農(Steve Bannon)。