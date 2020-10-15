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紐約市議會通過法案 室外用餐計畫永久化

記者和釗宇／紐約報導

為挽救受新冠疫情影響的餐飲業，市議會15日通過法案，將本月底到期的室外用餐計畫設為永久性的長期計畫；此外，市府日前也針對餐館公布冬日室外營業供暖指南，有興趣為顧客提供供暖設備的商家，可在市府網站上查詢設備使用要求。

根據市主計長辦公室報告，從今年3月至7月間，全市有將近1300間餐館受到疫情影響而永久關閉，以致流失了18萬7000個餐飲工作機會，市議會因此推動多項計畫以挽救餐飲業，該提案將會進一步提供支持；目前，已有大約1萬500家加入了室外用餐計畫。

室外用餐永久化法案由市議員雷諾索(Antonio Reynoso)等人提出，法案將本月底將到期的現行室外用餐計畫延長至明年9月30日，隨後市府須出台一項永久室外用餐計畫代替現行計畫，同時允許商家使用符合市消防局(FDNY)規定的便攜式天然氣和丙烷燃料暖氣取暖，以因應即將到來的寒冷天氣。

雷諾索表示，紐約市的室外用餐計畫已經獲得巨大成功，該法案將讓餐廳得以使用供暖設備，在冬日繼續室外運營，「這是餐館業和食客的巨大勝利，也提升了市民的士氣。」

為配合該計畫，市府日前聯合樓宇局(Department of Buildings)、交通局(Department of Transportation)和消防局(FDNY)公布了冬日餐廳室外營業指南，業者可根據市府規定，為室外用餐的顧客提供供暖設備。

根據指南，室外運營的餐館可選擇三種供暖設備，商家可以在人行道和街道用餐區域使用電熱器(Electric radiant heater)，而便攜式天然氣和丙烷燃料暖氣只能在人行道用餐區域使用；所有供暖設備必須遵守樓宇局、交通局和消防局的監管規定，詳細信息可登錄https://reurl.cc/ygAvyD查詢。

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