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朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

記者黃伊奕／紐約報導
朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）
朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

紐約市前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)日前不小心錯誤上傳了一個涉嫌歧視華裔的視頻，他接受「每日野獸」(點選看影片)(The Daily Beast)採訪中途休息期間與助手討論點中餐外賣，並以嘲笑口吻模仿華裔口音點餐，還雙手合十假裝鞠躬。

朱利安尼在15日首次亮相了他的Youtube系列新劇「朱利安尼的常識」(Rudy Giuliani's Common Sense)，首期拍攝中他接受川普前白宮發言人史派瑟(Sean Spicer)採訪，劇集預計長度為18分56秒，然後屏幕逐漸變黑。

但疑為剪輯失誤，視頻在顯示無聲黑屏幕後，又持續了4分29秒，這時史派瑟出現在屏幕上，並且明顯沒有意識到視頻仍在錄製中；他與朱利安尼告別後，朱利安尼出現在視頻左側，並且開始與助手澤瑞克(Jayne Zirkle)交談。

朱利安尼在和澤瑞克討論一場演出期間，他突然說到「澤瑞克，你對此感到太沮喪了，你將成為中國最著名的模特」，隨後開始用嘲笑的口吻模仿華裔說英文的口音。

朱利安尼先用普通口味問到「你晚餐想要吃什麼？」，隨後模仿點中餐時，華裔服務員接電話時口音「澤瑞克，接電話，澤瑞克，接電話」；期間還假裝雙手合十，鞠躬。

華裔 紐約市 白宮

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