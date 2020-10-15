我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

紐約影院處危急存亡之秋 全球影院聯盟請求葛謨重開

記者金春香/紐約報導
全球大型連鎖電影院經營者共同向州長葛謨致信，請求其允許州內感染率較低地區的電影院重開。（路透）
全球大型連鎖電影院經營者共同向州長葛謨致信，請求其允許州內感染率較低地區的電影院重開。（路透）

目前紐約州電影院仍無法重開，處於危急存亡之秋，全球大型連鎖電影院經營者共同向州長葛謨(Andrew Cuomo)致信，請求其允許州內感染率較低地區的電影院重開。

全球影院聯盟(Global Cinema Federation)主席、Cinépolis影院集團總裁Alejandro Ramirez Magaña14日致信葛謨，要求州府重新考慮影院開放政策，指出很多影院在超過半年的關閉情況下無法繼續生存。

他在信中表示，電影業在世界各地雇用數十萬員工，大家都非常可望重返工作崗位，在確保安全的情況下給顧客帶來娛樂活動，但紐約州內電影院繼續關閉已經危及很多員工的未來，希望紐約能盡快給予影院重新開放的機會。

影院運營商AMC、Cineworld和Cineplex的總裁也都在該信中署名。

旗下包括Regal影院的Cineworld在本月已經宣布，由於新冠疫情下影院持續關閉導致的財政危機，他們將關閉美國和英國境內的大部門影院。

Magaña還指出，由於紐約影院已經關閉近七個月，且無法獲得重開日期，電影製作公司都不願與這些影院商討新電影的放映時間，因此就算等到影院終於可以重開，由於沒有新電影可放映，也會促使他們再一次關閉影院大門。

聯盟還在信中指出，因為人們在影院內大部分時間不會講話，因此影院並不像室內用餐和工作場所那麼危險，希望葛謨能像加州州長一樣，以郡為單位，一步步重開影院。

葛謨曾於8月19日提出州內影院有望在不久後重開，但之後該討論就不了了之。

州府發言人吉魯亞德(Caitlin Girouard)14日晚間表示，由於紐約多地區疫情抬頭，州府目前有更急需解決的問題，以防止疫情再次爆發，州府理解娛樂產業面臨的困境，但他們需要根據數據、科學和全球健康安全專家的建議來做出具體重開決定。

電影院 紐約州 葛謨

上一則

嚴防第二波疫情中華公所大樓消毒 下周起暫停服務兩周

下一則

預防流感 市議員顧雅明聯合社區團體提供免費流感疫苗

延伸閱讀

紀念黑奴解放 六月節成州法定假日

紀念黑奴解放 六月節成州法定假日
地方政府防疫執法不力 將失州府撥款

地方政府防疫執法不力 將失州府撥款
市議員郭登祺無意連任 明年底退休

市議員郭登祺無意連任 明年底退休
家暴警覺月 民代促州長簽署保護家暴受害人法案

家暴警覺月 民代促州長簽署保護家暴受害人法案
保釋法案7月修改後 紐約市審前監禁人數增16%

保釋法案7月修改後 紐約市審前監禁人數增16%
紐約皇后區市議員郭登祺宣布不再競選連任

紐約皇后區市議員郭登祺宣布不再競選連任

熱門新聞

海野雅威被譽為是日本最具天賦的年輕爵士音樂家之一。(取自GoFundMe)

知名日裔鋼琴家紐約遭8人圍毆 歹徒要揍「中國人」

2020-10-09 14:43
韓裔(左三)因遭搶劫錢財散落一地。(許振輝提供)

亞裔女紐約法拉盛白天存錢遭搶 鈔票撒一地 華裔暖心安慰

2020-10-09 16:08
朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
其中一起盜竊案件嫌犯的體貌特徵。(市警提供)

紐約數家精品店遭搶 嫌犯用「種族主義者」威脅保全人員

2020-10-10 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺
紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天