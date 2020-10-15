紐約影院處危急存亡之秋 全球影院聯盟請求葛謨重開

全球大型連鎖電影院經營者共同向州長葛謨致信，請求其允許州內感染率較低地區的電影院重開。（路透）

目前紐約州電影院 仍無法重開，處於危急存亡之秋，全球大型連鎖電影院經營者共同向州長葛謨 (Andrew Cuomo)致信，請求其允許州內感染率較低地區的電影院重開。

全球影院聯盟(Global Cinema Federation)主席、Cinépolis影院集團總裁Alejandro Ramirez Magaña14日致信葛謨，要求州府重新考慮影院開放政策，指出很多影院在超過半年的關閉情況下無法繼續生存。

他在信中表示，電影業在世界各地雇用數十萬員工，大家都非常可望重返工作崗位，在確保安全的情況下給顧客帶來娛樂活動，但紐約州內電影院繼續關閉已經危及很多員工的未來，希望紐約能盡快給予影院重新開放的機會。

影院運營商AMC、Cineworld和Cineplex的總裁也都在該信中署名。

旗下包括Regal影院的Cineworld在本月已經宣布，由於新冠疫情下影院持續關閉導致的財政危機，他們將關閉美國和英國境內的大部門影院。

Magaña還指出，由於紐約影院已經關閉近七個月，且無法獲得重開日期，電影製作公司都不願與這些影院商討新電影的放映時間，因此就算等到影院終於可以重開，由於沒有新電影可放映，也會促使他們再一次關閉影院大門。

聯盟還在信中指出，因為人們在影院內大部分時間不會講話，因此影院並不像室內用餐和工作場所那麼危險，希望葛謨能像加州州長一樣，以郡為單位，一步步重開影院。

葛謨曾於8月19日提出州內影院有望在不久後重開，但之後該討論就不了了之。

州府發言人吉魯亞德(Caitlin Girouard)14日晚間表示，由於紐約多地區疫情抬頭，州府目前有更急需解決的問題，以防止疫情再次爆發，州府理解娛樂產業面臨的困境，但他們需要根據數據、科學和全球健康安全專家的建議來做出具體重開決定。