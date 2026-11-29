SpaceX。剪影為其執行長馬斯克。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： SpaceX與五角大廈先後否認伊朗曾用星鏈攻擊美軍，批評華盛頓郵報相關報導失實並要求撤稿道歉。

太空探索科技公司(SpaceX )周日在X平台發文駁斥華盛頓郵報(Washington Post)，指該報周六關於伊朗 在戰爭初期利用星鏈攻擊美軍的報導「完全不實」，並要求華郵 撤稿道歉。

SpaceX在聲明中表示，就在伊朗威脅星鏈、並在先前將SpaceX和星鏈列為軍事目標的同一周，華郵卻刊出這篇「嚴重失實」的報導，「鄭重聲明，我們無論是內部還是從五角大廈，都沒有證據顯示星鏈被伊朗軍隊使用。因為這從未發生。」

該公司表示，數周前就已告知華郵報導不實，對方卻仍「不負責任地」刊登這篇攻擊文章。SpaceX指出，華郵的記者、編輯和發行人「應該感到羞愧」，要求撤稿，並向SpaceX及遭誤導的美國人民道歉。

五角大廈首席發言人帕內爾(Sean Parnell)周日也在X平台發文表示，國防部「沒有任何中央司令部向戰爭部長辦公室提交相關報告的紀錄」，並說已告知華郵此事，「但他們還是刊登了」。

華郵周六報導，四名知情人士指出，伊朗在戰爭初期利用星鏈支援對美軍的軍事行動，包括指揮部隊和操作無人機。

報導稱，SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)3月初得知此事後大為光火。華郵還引述消息指出，今年夏天呈給國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)的一份中央司令部機密報告，描述了伊朗軍方使用星鏈的情況。

截至目前，華郵尚未對SpaceX的聲明做出回應。