科羅拉多州民主黨籍州長波利斯。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 科羅拉多州民主黨州長波利斯公開替孩子辦理川普帳戶，稱不必在意名稱，只要把握可領到的股票與現金福利。

科羅拉多州民主黨 籍州長波利斯(Jared Polis)28日晚間在X平台發文說，他這個周末已為自家孩子開好「川普 帳戶」(Trump Accounts)，呼籲其他家長一起申請。他寫道，喜不喜歡川普總統或馬斯克 (Elon Musk)並不重要，「如果你在乎孩子的未來，這百分之百合理，至少能為他們白拿250元」。

波利斯說，大家都知道川普喜歡把東西冠上自己的名字，「這次他把名字放在一個非常好的點子上：讓全美國孩子都有儲蓄帳戶」。

他說，別讓「川普」這個名字擋住你開戶，等孩子真正領用時，帳戶「大概已經改名了」。

他還稱開戶出乎意料地簡單，只需孩子的社安號碼和出生證明資料；他們僅花了十分鐘，可在手機下載官方應用程式辦理。

他還寫道：「我知道很多人討厭馬斯克。如果你不喜歡馬斯克，難道不想從他手裡拿走一股他的公司股票，而不是讓他繼續持有嗎？」

他說，不管馬斯克是為了形象還是出於真心，或兩者皆具，都「不該對送上門的禮物挑三揀四」。

他也在貼文中列出孩子可獲得的款項：

一、每名18歲以下的孩子都可獲兩股SpaceX股票，一股由公司贈送，一股由馬斯克個人贈送，以目前股價計算約值267元。馬斯克還說明年會再送一股。

二、部分住在較低收入郵遞區號、2016年1月1日至2024年12月31日出生(10歲以下)的孩子，戴爾夫婦(Michael and Susan Dell)捐贈給每人250元。在應用程式輸入郵遞區號，系統就會自動判定是否符合資格。

三、家有幼兒的家長請注意：2025年1月1日至2028年12月31日出生的美國籍兒童，每人都可免費獲得1000元。家裡有幼兒的話，記得去領這筆1000元。

四.、視居住地而定，孩子的帳戶裡可能還會出現其他慈善捐贈。

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