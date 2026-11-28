輝達執行長黃仁勳。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 華郵報導指出，黃仁勳辭職後，矽谷科技大老密集致電范斯並向川普施壓，最後說服白宮認定他對輝達與美國國安都不可或缺，促成其迅速復職。

華盛頓郵報28日報導，輝達(Nvidia，又稱英偉達)執行長黃仁勳 11月12日辭職後，矽谷 科技大老迅速動員，紛紛致電副總統范斯(JD Vance)，為黃仁勳復職奔走。黃仁勳已於23日重返執行長職務。

華郵 引述三名知情人士說，黃仁勳辭職的消息傳開後，科技大老的群組訊息響個不停，認為這是媒體、華府對中鷹派，以及主張禁止先進晶片輸往中國的AI業派系聯手發動的抹黑行動。這三人因對話內容機密，要求匿名。

其中兩人說，許多矽谷領袖在幕後不斷打電話給范斯；雙方共同的老友、高盛灣區董事總經理安德伍德(John Underwood)則牽線，安排范斯與黃仁勳通話。

華郵另引述知情人士說，上周末的遊說最終說服了川普、范斯和其他內閣官員，認為黃仁勳在保護開源模型、穩定輝達這家攸關美國國安的公司上，是無可取代的人物。

知情人士說，范斯在黃仁勳辭職前就一直和他保持聯繫，川普指派范斯處理此事後，范斯大力推動輝達董事會讓黃仁勳復職。范斯本周也公開表示，司法部長布蘭奇和其他「國安體系」官員向他保證，黃仁勳「沒有受到調查」。范斯辦公室未回應置評請求。

華郵引述知情人士說，遊說最積極的是Uber共同創辦人卡蘭尼克(Travis Kalanick)。他近10年前因爭議被迫離開Uber，和黃仁勳並不熟，卻主動聯繫並動員人脈。

輝達董事會宣布展開調查的隔天，卡蘭尼克在X平台貼出12步驟計畫，把黃仁勳婚外情的報導與輿論形容為「心理戰」(psyop)。第2步寫道：「這場作戰針對的不是你過去的行為，而是你的敵人，以及他們把這起事件當成機會。」第7步建議集結「親近且忠誠的愛國者」，由其中一人「成立專責、資源充足的戰情室，平息這場叛亂」。知情人士說，這篇貼文「是引爆一切的起點」。

卡蘭尼克後來在奧斯汀說：「我們不要AI霸主，而黃仁勳是最能帶給我們這種自由的人。」

川普前競選顧問兼發言人柯提茲(Steve Cortes)說，儘管陣營內有人反感政府向科技權貴輸送利益，也憂慮中國威脅，但輝達若垮掉，政治風險更大。他說：「我們大多同意，輝達大到不能倒，而從市場來看，黃仁勳就等於輝達。」「我們很多對中鷹派都願意承認，這樣很糟，但如果不這樣，我們就得面對經濟衰退。」

後來轉而批評業界作風的矽谷投資人麥納米(Roger McNamee)則說：「儘管有人費盡力氣要把他塑造成那樣，黃仁勳並非大到不能倒。講這些話的人是短視近利。」他說，不論是輝達還是美中政策，「都沒有人在進行誠實的辯論」。

輝達宣布黃仁勳立即復職後，卡蘭尼克在X平台寫道：「黃仁勳是個了不起的人，跟我們一樣有缺點，但同時也是我們當中最好的。」

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