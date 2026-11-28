顧客在紐約長島賣場中選購黑色星期五折購品。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國黑色星期五網購支出年增11%至131億美元，實體店來客數卻下滑2.2%；在通膨壓力下，消費者更偏好折扣、AI購物工具與先買後付。

奧多比分析公司數據顯示，美國黑色星期五 網購支出成長11%，達131億美元，超越原先預測。儘管通膨壓縮年終假期購物預算，消費者仍搶購熱門玩具及搭載人工智慧（AI）功能的科技產品，並囤購生活必需品。

路透報導，這項支出總額高於奧多比（Adobe Analytics）原先預估的約129億美元，部分受惠於服飾與家電的折扣促銷。零售商藉此吸引承受通膨與高油價壓力的美國消費者。

奧多比報告指出，電子產品與遊戲相關商品是銷售最強勁的類別之一，不過消費者也趁折扣囤購清潔用品、寵物照護產品及個人衛生用品等日常必需品。

這些數據出爐之際，通膨率達3.8%，持續對家庭財務造成壓力。地理空間分析公司PassBy指出，黑色星期五當天，美國實體商店來客數較去年同期減少2.2%，接近9.3億次。

從黑色星期五（Black Friday）至網路星期一（Cyber Monday），是美國零售業 一年中最繁忙的時段之一。

報告指出，奧多比預期，美國網路星期一的網購支出將增加6.2%，達151億美元，帶動5天感恩節購物檔期整體銷售額達到約475億美元。

奧多比分析公司表示，預計消費者在網路星期一透過「先買後付」方式支付的網購金額將達10.9億美元，較去年同期增加5.3%。奧多比數據也顯示，消費者愈來愈常使用AI購物工具比價，透過聊天機器人與具備AI功能的瀏覽器導入的流量，轉化為購買的比例提高68%。