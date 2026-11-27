輝達執行長黃仁勳3月在加州聖荷西舉行的輝達人工智慧（AI）大會上發表演說。（美聯社檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳捲入桃色與間諜風波後回鍋掌舵，帶動大量AI深偽惡搞影片在社群瘋傳；雖多屬娛樂，但也出現冒名假訊息。

醜聞纏身的人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）執行長黃仁勳 回鍋掌舵，引發新一波AI生成惡搞影片熱潮，凸顯這起桃色與間諜 風波已成為深偽技術（deepfake）的熱門題材。

法新社報導，黃仁勳傳出多起緋聞，其中包括與一名疑似中國間諜的女子發生婚外情，並閃電請辭後，不少情節虛構的AI生成惡搞短片在社群媒體瘋傳，累積數百萬人次觀看。

這些爆紅影片讓黃仁勳演出寶萊塢（Bollywood）風格黑幫劇情、歌舞橋段，以及與該名傳聞中的間諜同框的畫面。

黃仁勳回鍋掌舵的消息在包括馬斯克（Elon Musk）旗下X在內的社群媒體平台上，掀起另一波惡搞短片熱潮。

社群平台X上一則貼文的圖說寫道：「復仇時刻已到。」配上一支虛構短片，畫面中黃仁勳戲劇性地從棺材裡復活。

另一則貼文寫道：「王者歸來」（The king is back）。畫面中黃仁勳穿著招牌黑色皮衣跳上舞台，台下包括其他科技業主管在內的群眾陷入瘋狂。

這波深偽短片大多惹人發笑，而非引發假訊息疑慮，顯示創意AI工具如何讓一般用戶幾乎能將腦中想像的任何畫面製作成動畫，無論是為了衝高流量或單純好玩。

紐約大學「社群媒體、AI與政治中心」（Center for Social Media, AI and Politics）共同主任塔克（Joshua Tucker）告訴法新社：「顯然，深偽技術正被用來散播假訊息，其中部分假訊息具有政治相關性。」

他進一步指出：「但似乎同時發生的情況是，AI也被以…具創意的方式運用，其目的並非欺騙。」

「一名穿著披風飛行的政治人物，並不是要讓人相信這名政治人物真的會飛，而是為了突破注意力市場並觸及選民。」

隨著合成迷因圖與惡搞短片大量擴散，觀察人士指出一個諷刺現象：推動AI革命的核心推手之一，竟成了AI生成創作的熱門題材。

社群平台Instagram上一支AI深偽短片下方，一則充滿表情符號的留言寫道：「諷刺的是，沒有輝達，要生成數百萬支這類AI迷因…根本不可能。」

「某種程度上，黃仁勳正靠自己的醜聞讓輝達變得更有錢。」

然而，並非所有AI生成的虛構內容都是為了搞笑。

網路上出現社群媒體用戶不實宣稱，前輝達臨時執行長柯蕾斯（Colette Kress）在黃仁勳回鍋後，呼籲發起女性主導的抵制行動，抵制該公司。

根據新聞監督機構「新聞守門人」（NewsGuard），這種說法源自X上一個位於奈及利亞的帳號所發布的貼文。

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