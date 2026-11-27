圖為火雞示意圖。（路透）

據紐約郵報報導，一隻火雞為了逃過感恩節 餐桌，周三（26日）在新澤西州 花園州公園大道（Garden State Parkway）上演一場公路逃亡，與州警展開追逐，過程相當逗趣。

新澤西州警察發布的影片顯示，這隻逃脫的火雞在公路上奔跑，穿梭於不同車道間，甚至一度試圖在四線道公路中央振翅飛起，州警則駕車一路追趕，並透過警車無線電通報火雞的位置。

一名尾隨火雞的州警在無線電中喊道，「牠在跑、牠在跑…現在跑在右側車道！」

州警周三在社群平台X發文表示，這隻火雞似乎不願成為感恩節主菜，於是沿著花園州公園大道帶著州警展開一場瘋狂追逐。影片還配上電視節目「警察（Cops）的主題曲「Bad Boys」，增添喜感。

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22秒影片接近尾聲時，火雞迅速朝路旁草地斜坡逃竄，成功脫離車流。

州警表示，「幸運的是，這隻火雞成功避開車流，也逃過感恩節菜單，安全離開道路！」