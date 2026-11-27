胡德堡（Fort Hood）槍擊案槍手哈桑（Nidal Hasan）24日向聯邦法院聲請，延後原定12月3日執行的軍方槍決，以便提出人身保護令聲請，挑戰對他的羈押。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 胡德堡槍擊案死刑犯哈桑在行刑前夕聲請暫緩槍決，盼先提人身保護令挑戰定罪與羈押；此案原訂公開執行並直播，最後遭批評而取消。

據報導，胡德堡（Fort Hood）槍擊 案槍手哈桑（Nidal Hasan）24日向聯邦法院聲請，延後原定12月3日執行的軍方槍決，以便提出人身保護令聲請，挑戰對他的羈押。

這份送交堪薩斯聯邦地區法院的暫緩行刑聲請書指出，他打算「證明軍事法庭的判決及他因此獲判的死刑 ，其取得與維持均違反他受聯邦憲法及法律保障的權利」。

聲請書並強調，面臨死刑的囚犯「有權獲得一次公平機會尋求聯邦人身保護令救濟」。

聲請書接著表示：「即使沒有合格人身保護令律師的協助，哈桑已經找出至少兩項將在本院人身保護令聲請中提出的憲法爭議。哈桑保留在獲准暫緩行刑、備位律師有充分機會調查研究潛在主張以協助他之後，再找出、準備並提出其他爭議的權利。」

這名前陸軍精神科醫師因2009年德州胡德堡大規模槍擊案，於2013年被判多項謀殺與謀殺未遂罪成立並處以死刑。這起攻擊共造成13人死亡、30多人受傷。

身為穆斯林的哈桑，2010年曾告訴一個軍方心理健康專家小組，他歡迎死刑判決，因為這讓他能以殉道者身分死去。他說，這起槍擊是因美國在伊拉克與阿富汗的戰爭，而對美國發動聖戰的一部分。

國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）上月表示，哈桑的槍決將公開進行，地點在胡德堡，這將是二戰以來首次槍決。行刑日期落在12月3日（周四），正是他當年發動攻擊的同一個星期四。

原本在網路直播哈桑行刑的計畫，招致國會議員一片批評。曾任海軍上校的亞利桑納州民主黨籍聯邦參議員凱利（Mark Kelly）要求赫塞斯辭職。他上月表示，川普政府應該「為美國人民做事」，而不是「美化暴力」。

猶他州共和黨籍聯邦參議員匡希恆（John Curtis）則將這項宣布比作羅馬帝國的衰亡，他在社群平台X上寫道：「當一個文明培養出把處決當作娛樂的胃口時，就會逐漸崩壞。」

不到一周後，川普總統宣布取消直播。他表示聽到了批評，但也暗示直播原本可能嚇阻恐怖分子。川普並說，槍擊案罹難者的「直系親屬」仍可親自到場觀看行刑。

ABC新聞報導，3名曾向國防部要求見證行刑的槍擊案倖存者表示，他們的請求遭到拒絕。