泰勒絲。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 《浮華世界》以「巨星」暗指泰勒絲的報導惹怒歌迷，撰稿記者鄭梅傳遭威脅，記者保護協會已聯繫關切，刊物仍交付她後續採訪任務。

「浮華世界」(Vanity Fair)23日報導影射流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)成名之路與家庭背景，內容寫道這位女星初中時期擁有多雙Ugg雪靴引起同學羨慕，結果引起不少歌迷反彈，撰寫報導的亞裔 記者鄭梅(May Jeong，音譯)傳出受到人身安全威脅，引起獨立非營利組織「記者保護協會」(Committee To Protect Journalists)關切。

「浮華世界」這邊標題為「幕後推手」(The Mastermind)的報導，並沒有直接點名泰勒絲，而是以「巨星」(The Star)做為稱呼，文章當中總共採訪100名曾經出現在泰勒絲不同人生階段的受訪者。文章刊登之後，其他媒體第一時間便直指故事主角就是泰勒絲。

根據報導，賓州初中同學艾瑞兒‧派波斯(Arielle Peppers)受訪時說，當年目睹泰勒絲經常穿Ugg雪靴到學校，有棕色、黑色與藍色三雙不同顏色，令她感到非常羨慕，因為當時一雙靴子的價格等於派波斯身兼多份工作母親的半個月薪水。

報導內容引起泰勒絲歌迷反彈，挨批抹黑泰勒絲的派波斯則對娛樂新聞網站TMZ表示，這段回憶只是個人對於負擔能力(affordability)的觀察，沒有要攻擊任何人的意思。

娛樂新聞網站「第六版」(Page Six)25日報導，「浮華世界」報導引發網路反彈之後，旨在維護全球新聞工作者安全暨捍衛新聞自由的「記者保護協會」已經與鄭梅取得聯繫。

報導指出，鄭梅曾經做過戰地記者，派駐阿富汗喀布爾(Kabul)期間的報導曾經得獎，也曾採訪斯里蘭卡內戰。消息人士說，鄭梅派駐阿富汗長達四年，前幾年為「浮華世界」撰寫的亞特蘭大SPA水療中心槍擊案也曾拿獎。

報導指出，消息人士說，雖然泰勒絲報導引起爭議，「浮華世界」已經委託鄭梅下一篇報導的採訪任務，至於主題目前則無法得知。