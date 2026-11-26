國稅局曾稱無意用非聯邦人臉辨識 今年卻購Clearview AI
IRS刑事調查處今年採購Clearview AI並投入FBI主導行動，但這與國稅局先前向監督機構承諾不再使用非聯邦人臉辨識技術的說法形成落差。
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IRS刑事調查處今年採購Clearview AI並投入FBI主導行動，但這與國稅局先前向監督機構承諾不再使用非聯邦人臉辨識技術的說法形成落差。
生物辨識與數位身分產業媒體Biometric Update 25日報導，國稅局刑事調查處(IRS criminal-investigation division，IRS-CI)今年3月購買了6萬3000元的人臉辨識技術公司Clearview AI訂閱服務，加入由聯邦調查局(FBI)主導的國內政治暴力調查行動。然而，不到兩年前，國稅局曾對非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)表示，今後不會使用非聯邦人臉辨識系統。
紐約時報上周報導，根據一份IRS內部備忘錄，奉命參加國內政治暴力調查行動的IRS人員連續幾個月在與移民事件抗議活動的調查裡，使用人臉辨識與刺青分析資料庫。
根據聯邦支出紀錄，IRS-CI從今年3月16日起，為Clearview AI「調查人員工具網頁訂閱」(investigator tool web subscription)」撥款6萬3000元，基礎合約到2027年3月17日止，若續延到2031年3月費用大約34萬8124元。
2021年，政府稽核處公布報告指出，IRS-CI從2018年4月到2020年3月之間使用非聯邦人臉辨識系統(non-federal facial recognition systems)，但對於調查人員使用哪些系統缺乏追蹤機制。政府稽核處稽查人員呼籲國稅局建立機制，並且評估這些系統的隱私權、精準程度等風險。
2024年5月，國稅局官員向政府稽核處表示，自從2022年12月建立追蹤機制以來，IRS-CI不曾使用非聯邦人臉辨識系統，未來也沒有打算使用非聯邦技術。
IRS-CI向Clearview AI開始購買服務的今年3月，某些IRS人員為配合跨機構執法行動而進入FBI總部辦公。
政府監督組織「美國糾察」(American Oversight)取得紀錄顯示，IRS-CI派出10名探員與3名分析師進駐FBI主持的聯合任務中心(Joint Mission Center)。
Clearview AI允許聯邦執法人員上傳照片到平台，然後從網路上可以公開取得的影像來源展開比對。
報導指出，IRS-CI今年3月購買Clearview AI訂閱，並加入FBI主導的國內政治暴力調查行動，供調查人員以照片比對公開影像來源，協助案件查核與身分確認。 國稅局2024年5月向政府稽核處表示，自2022年12月建立追蹤機制後，IRS-CI未再使用非聯邦人臉辨識系統，未來也沒有打算採用相關技術。 外界主要質疑國稅局前後說法不一致，以及執法部門使用人臉辨識工具的隱私與準確性風險。監督組織也指出，IRS人員已進駐FBI聯合任務中心參與跨機構行動。
精華 FAQ
報導指出，IRS-CI今年3月購買Clearview AI訂閱，並加入FBI主導的國內政治暴力調查行動，供調查人員以照片比對公開影像來源，協助案件查核與身分確認。
國稅局2024年5月向政府稽核處表示，自2022年12月建立追蹤機制後，IRS-CI未再使用非聯邦人臉辨識系統，未來也沒有打算採用相關技術。
外界主要質疑國稅局前後說法不一致，以及執法部門使用人臉辨識工具的隱私與準確性風險。監督組織也指出，IRS人員已進駐FBI聯合任務中心參與跨機構行動。
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