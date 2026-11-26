Clearview AI執行長Hoan Ton-That用自己的照片，示範該公司的人臉辨識軟體。(美聯社資料照)

AI摘要 文章摘要整理： IRS刑事調查處今年採購Clearview AI並投入FBI主導行動，但這與國稅局先前向監督機構承諾不再使用非聯邦人臉辨識技術的說法形成落差。

生物辨識與數位身分產業媒體Biometric Update 25日報導，國稅局 刑事調查處(IRS criminal-investigation division，IRS-CI)今年3月購買了6萬3000元的人臉辨識技術公司Clearview AI訂閱服務，加入由聯邦調查局(FBI )主導的國內政治暴力調查行動。然而，不到兩年前，國稅局曾對非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)表示，今後不會使用非聯邦人臉辨識系統。

紐約時報上周報導，根據一份IRS內部備忘錄，奉命參加國內政治暴力調查行動的IRS人員連續幾個月在與移民 事件抗議活動的調查裡，使用人臉辨識與刺青分析資料庫。

根據聯邦支出紀錄，IRS-CI從今年3月16日起，為Clearview AI「調查人員工具網頁訂閱」(investigator tool web subscription)」撥款6萬3000元，基礎合約到2027年3月17日止，若續延到2031年3月費用大約34萬8124元。

2021年，政府稽核處公布報告指出，IRS-CI從2018年4月到2020年3月之間使用非聯邦人臉辨識系統(non-federal facial recognition systems)，但對於調查人員使用哪些系統缺乏追蹤機制。政府稽核處稽查人員呼籲國稅局建立機制，並且評估這些系統的隱私權、精準程度等風險。

2024年5月，國稅局官員向政府稽核處表示，自從2022年12月建立追蹤機制以來，IRS-CI不曾使用非聯邦人臉辨識系統，未來也沒有打算使用非聯邦技術。

IRS-CI向Clearview AI開始購買服務的今年3月，某些IRS人員為配合跨機構執法行動而進入FBI總部辦公。

政府監督組織「美國糾察」(American Oversight)取得紀錄顯示，IRS-CI派出10名探員與3名分析師進駐FBI主持的聯合任務中心(Joint Mission Center)。

Clearview AI允許聯邦執法人員上傳照片到平台，然後從網路上可以公開取得的影像來源展開比對。