由謝翌的朋友及研究同事共同建立聲援網站「帶謝翌回家」。(帶謝翌回家網站截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 普林斯頓華裔博士生謝翌遭ICE拘留後仍保持樂觀，感謝外界支持並持續關心研究進度；校方、教授與同事也組成救援行動協助她。

由普林斯頓大學華裔博士生 謝翌(Eva Yi Xie)的朋友及研究同事共同建立的聲援網站「Bring Eva Home」25日下午公布最新消息，遭美國移民及海關執法局(ICE )拘留的謝翌，將在維吉尼亞州卡羅琳拘留中心(Caroline Detention Center)度過感恩節 。儘管今年感恩節與往年截然不同，謝翌仍由衷感謝朋友、同事及各界持續給予支持。

她24日曾透過電話參加實驗室每周例會，除了感謝同事連日來的支持，也不忘討論科研構想。她的指導教授布羅迪(Carlos Brody)表示，謝翌的精神狀態出奇地好，仍努力從這段特殊經歷中有所收穫。

布羅迪接受美聯社訪問時表示，謝翌表示，拘留生活讓她體會到，當社會階級及身分差異被消除後，人們得以單純地認識彼此、相互扶持。

根據神經科學專業媒體The Transmitter報導，謝翌即使身陷囹圄，仍惦記著博士論文及尚未完成的研究。她在拘留中心圖書館的書目中，找到一本與博士論文相關的認知生態學書籍，並透過視訊通話詢問實驗室研究進度，以及實驗動物是否獲得妥善照顧。

謝翌也利用拘留期間與其他被拘留者練習西班牙語。布羅迪23日與實驗室成員共進午餐時，接到謝翌的視訊電話，她甚至開玩笑地展示身上的藍色囚服，令在場師生既感欣慰又心酸。

謝翌19日結束在華府舉行的神經科學學會(Society for Neuroscience，SfN)年會行程後，在雷根國家機場遭ICE拘捕。她當時透過通訊軟體Slack向實驗室同事發出求救訊息，隨後通訊中斷。布羅迪獲悉後立即聯繫校方，由普林斯頓大學協助安排律師。

謝翌的律師20日向維吉尼亞東區聯邦法院提出人身保護令聲請(habeas corpus)，質疑移民當局拘留她的合法性。聯邦法官特倫加(Anthony Trenga)同日下令，未經法院許可，不得將謝翌移出該司法管轄區，並要求政府於25日美東下午5時前提交回應。不過，截至25日下午5時20分，公開法院紀錄尚未顯示政府提交相關文件，是否已如期向法院提出答辯，仍有待確認。

普林斯頓大學校友周刊(Princeton Alumni Weekly)24日報導，謝翌的三名指導教授之一、電腦科學助理教授艾森巴赫(Benjamin Eysenbach)，也是由約36名謝翌朋友及同事組成的救援團隊成員。該團隊負責聯絡國會議員、協調聲援行動，以及確保謝翌在拘留中心有足夠的電話通訊費用。

「帶謝翌回家」25日下午稱，謝翌將在拘留中心度過感恩節。(帶謝翌回家網站截圖)