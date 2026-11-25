單引擎塞斯納（Cessna）小飛機。示意圖。Image by Marcelo Bragion from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 佛州邁爾斯堡一家6口在路易斯安那釣魚後搭乘小型塞斯納返家，卻於密西西比州外海墜毀，全員罹難，事故原因仍由NTSB調查。

據NBC新聞報導，密西西比州外海11月24日發生致命墜機事故，官員25日證實，佛羅里達州 西南部一個家族共6名成員罹難。他們在路易斯安那州結束釣魚 行程後，正搭機返回家鄉。

6名罹難者分別為50歲的布倫特‧史托克斯（Brent Stokes）、43歲的麥可‧諾克斯（Michael Knox）、43歲的雅琳‧諾克斯（Arlyn Knox）、12歲的查爾斯‧霍頓‧諾克斯（Charles Holden Knox）、10歲的特魯伊特‧諾克斯（Truett Knox），以及16歲的杭特‧史托克斯（Hunter Stokes）。機主庫爾默（Rhonda Culmer）已證實罹難者身分。

紀錄顯示，6人都居住在佛州 邁爾斯堡（Fort Myers）。

NBC地方台WBBH取得的家屬聲明指出：「他們在做自己熱愛的事情時離世：一起去釣魚，慶祝美好佳節的開始，然後準備回家與家族其他成員團聚。在悲痛之中，我們緊緊抓住這一點，也記得他們給了我們多少愛，以及現在圍繞著我們的愛有多深。我們將永遠把他們放在心上。」

WBBH報導，這架飛機由布倫特‧史托克斯駕駛。紀錄顯示，他是邁爾斯堡海事工程公司Stokes Marine總裁。密西西比州傑克森郡（Jackson County）驗屍官林德（Bruce Lynd Jr.）表示，布倫特‧史托克斯是杭特‧史托克斯的父親，同時也是雅琳‧諾克斯的兄長或弟弟。

驗屍官指出，雅琳與丈夫麥可‧諾克斯在當地經營名為Knox Technology的IT公司，查爾斯與特魯伊特則是兩人的兒子。Knox Technology對此拒絕置評。

官員表示，這架單引擎塞斯納（Cessna）小飛機於24日下午約2時從紐奧良湖濱機場（New Orleans Lakefront Airport）起飛。美國海岸防衛隊指出，飛機約在下午3時30分，於霍恩島（Horn Island）東北方約2英里處墜毀。

海岸防衛隊公共事務官羅斯（Juan Ros）說：「他們就是在那時失去聯繫。」他表示，雷達數據顯示飛機以「每分鐘1萬英尺（約3048公尺）」的速度下降。

駐紐奧良的海岸防衛隊心臟地帶區（Heartland District）辦公室24日晚間發布聲明表示，密西西比州海洋資源廳潛水員已於機身內尋獲罹難者遺體。目前國家運輸安全委員會（NTSB）正著手調查事故原因。

家屬在聲明中寫道：「我們由衷感謝美國海岸防衛隊、密西西比州海洋資源廳，以及所有搜尋並把我們家人帶回家的人。我們也感謝所有為我們祈禱、向我們表達關懷的人。」