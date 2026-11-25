國務卿魯比歐。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨期中選舉失利後，國務卿魯比歐在黨內聲勢上升，多名共和黨眾議員公開或私下力促他考慮投入2028年總統大選。

福斯新聞頻道（Fox News）報導，美國共和黨 在期中選舉失利後，國務卿魯比歐 在共和黨眾議員 間聲勢攀升，多名共和黨議員表示，他們正力促魯比歐考慮參選總統。

紐約州共和黨籍聯邦眾議員瑪麗奧（Nicole Malliotakis）告訴福斯數位新聞（Fox News Digital）：「魯比歐（Marco Rubio）具備各方面優勢。他聰明、有魅力、沉著冷靜，對各項議題瞭若指掌，也善於表達。我認為，共和黨內有不少人希望他考慮參選。」

多名接受福斯數位新聞訪問的共和黨籍聯邦眾議員指出，他們與黨內同僚正力促魯比歐投入2028年總統大選。

魯比歐雖已公開否認有關其未來政治規畫的說法，但他在共和黨人士間聲勢上升，這些人士表示，該黨必須調整路線，不再聚焦於導致共和黨於11月流失選票的議題。

印第安納州共和黨籍聯邦眾議員斯塔茲曼（Marlin Stutzman）曾在選舉之夜告訴福斯數位新聞：「如今我們失去國會多數席次，已無法推動政策，因此必須加強溝通。我全力支持魯比歐。他有能力凝聚各方。」

魯比歐2016年曾角逐白宮失利，但他長期以來被視為2028年總統大選的潛在人選。

他與美國副總統范斯（JD Vance）被視為共和黨總統候選人提名的兩大熱門人選，但福斯數位新聞獲悉，共和黨籍聯邦眾議員私下討論時，提到的是魯比歐的名字。

佛州共和黨籍聯邦眾議員吉梅尼茲（Carlos Gimenez）告訴福斯數位新聞：「有些同僚主動來找我，知道我已表態支持，也知道我來自邁阿密等地，因此主動表示希望支持他；如果他參選，他們也會支持。這不只是幾個人的想法，有相當多同僚都曾這樣告訴我。」

佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員哈里多波洛斯（Mike Haridopolos）也保持相同看法。他表示，自己兩個月來一直公開支持魯比歐，「我認為，從我與各方人士交談得到的回應來看，支持聲浪非常熱烈」。