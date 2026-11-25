Meta身價32億美元的首席AI長汪滔（Alexandr Wang）。路透

AI摘要 文章摘要整理： Meta首席AI長汪滔警告，人類可能無法控制比人類強大1000倍的AI，引發網友與政界質疑他只喊危機卻未提解方。

Meta 身價32億美元的首席AI長汪滔（Alexandr Wang）日前在X發文，警告人類可能失去對「在所有領域都比人類更聰明、更有能力」的AI的控制，貼文迅速在網路爆紅，卻也引來不少網友不滿，批評他只丟出警訊卻未提解方。

29歲的汪滔創辦AI新創公司Scale AI，去年加入Meta擔任首席AI長。他在X上警告，人類「不應接受將社會『移交』給AI」，並直言「很難想像在超級智慧於所有領域都比人類聰明、能幹1000倍的世界裡，人類還能維持控制權」。

這則貼文爆紅，截至11月23日上午瀏覽量已破1300萬次，但社群上不少人質疑他光說不練。Reddit共同創辦人歐哈尼安（Alexis Ohanian）就在X上調侃：「別把我們晾在這裡啊。」

多名X用戶也反問，不在AI產業工作的一般民眾，面對這種警告究竟該怎麼辦。保守派政治評論員凱利（Megyn Kelly）更火力全開，批評那些「創造出這些AI怪物的人，現在輕描淡寫地告訴我們，我們都會失業，接著大概會被殺死」，還會「被將『接管政府』的機器統治」。

亞利桑納州民主黨籍聯邦眾議員安薩里（Yassamin Ansari）則質疑，到底還要有多少AI領袖「警告我們不作為將帶來災難性後果，我們才會監管這個產業」，強調國會必須立刻約束先進AI的發展。

汪滔在X上警告什麼？

汪滔之所以發文，是針對有報導指稱Anthropic旗下Claude協助解開數學界著名難題「黎曼猜想」（Riemann Hypothesis）。這道由德國數學家黎曼（Bernhard Riemann）1859年提出的問題，長期被視為數學界最知名、最具指標性的未解之謎之一。

他在X上寫道，「我們剛剛見證的發現，其重要性再怎麼強調都不為過」，並稱這個問題被解開，象徵AI「重大轉變的開始」，也是「智識成就的絕對巔峰」。

汪滔指出，AI產業領袖「不僅必須在安全、對齊與資安等極為迫切的領域取得進展，還必須開始思考如何審慎地推進」。他強調人類不該把社會「移交」給AI，並暗示產業應採取「與眼前『預設路徑』截然不同的行動」。

不過，他並未具體說明AI領袖究竟該如何守住對快速演進AI的控制權。他在後續貼文中表示，自己的立場與其他AI領袖一致，並提到Meta已透過延後推出Muse技術，以及簽署川普政府的AI協議，「將安全列為我們努力的首要重點」。但這項協議屬於自願性質，主要目的在於敦促AI業者建立安全防護。

依《富比世》（Forbes）估算，汪滔身價約32億美元。《富比世》2022年曾將當時25歲的他列為全球最年輕的白手起家億萬富豪，不過去年已由預測市場平台Polymarket創辦人柯普蘭（Shayne Coplan）超車。

汪滔2016年共同創辦Scale AI並出任執行長，直到2025年Meta以290億美元估值收購該公司49%股權後，他才卸任並轉任Meta首席AI長。

在汪滔之前，其他AI領袖與從業者也曾多次發出類似示警。今年9月，曾任職於Anthropic與OpenAI的考克森（Jacob Coxon）就在X連續發文，指控兩家公司「拿我們的生命當賭注」，甚至直言「打造AI的人真心相信，AI可能在2030年代以前殺死我們所有人」。這番言論當時引發瘋傳，瀏覽量超過1億7500萬次。

幾天後，多家重量級AI企業領袖也紛紛呼籲放慢腳步。Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）警告，不受約束的AI可能「超越我們理解與控制這些系統的能力」，並主張由獨立評估機構檢視AI企業是否符合安全標準。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）發文表示認同，馬斯克（Elon Musk）也在X上附和：「阿莫戴說得對。」