輝達執行長黃仁勳（右）與億萬富豪馬斯克（左）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳在請辭不到2週後獲輝達董事會逆轉力挺復職，馬斯克也親赴總部與他合體慶賀，顯示科技圈對其回歸的支持相當強烈。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳 本週重返公司總部，引來媒體鏡頭捕捉的不只他一人，億萬富豪馬斯克 （Elon Musk）昨天也親自登門造訪輝達總部，與剛復職的黃仁勳並肩慶祝勝利。

美國新聞網站「商業內幕」（Business Insider）報導，網路上流傳的照片顯示，馬斯克昨天現身這家晶片製造商的總部，與重掌兵符的黃仁勳一同展開某種形式的「勝利巡禮」。

其中一張照片可見，馬斯克帶著兩個兒子，與黃仁勳以及現場目測20多名輝達員工站在一起合影。

這些照片是由輝達投資人普拉迪安（Ben Pouladian）上傳至社群平台X。

普拉迪安在貼文中寫道：「十多年的交情，力保並遊說讓仁勳回歸。今天帶著他的兒子們來到輝達總部，昨天則是與DGX-1同框。」

普拉迪安並補充說：「2027年政治角力將會非常激烈，我們必須保持團結。」

Elon: Everyone is your friend when the chips are up, but those who support you when the chips are down are your real friends. Over A decade of friendship, vouching and lobbying to bring Jensen back Today at Nvidia HQ with his sons yesterday with DGX1 ‘27 is about to get real political. We need to stay united 🤖💚 — Ben Pouladian (@benitoz) November 25, 2026

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在黃仁勳因婚外情醜聞請辭不到兩週後，輝達董事會本月23日出現令人意外的態度大逆轉，決定讓黃仁勳復職。

在黃仁勳請辭後的幾天裡，部分輝達員工、投資人，以及馬斯克等科技界重量級領袖紛紛發聲力挺，呼籲讓黃仁勳重返這家他30多年前創立的公司；另一方面，批評黃仁勳行為的人士則對董事會的決定感到震驚。

身為電動車大廠特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長的馬斯克，也是連署呼籲讓黃仁勳回歸的逾20萬人之一。

在輝達宣布讓黃仁勳回鍋後不久，馬斯克便在X平台發文表示：「錯誤已獲糾正。」