芝加哥歐海爾國際機場第 3 航廈，一名旅客25日穿梭在感恩節期間擁擠的人潮中。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 受航空燃油成本高漲影響，今年感恩節與聖誕節機票創10年新高，若能在感恩節當天搭機，部分航線可比周三出發便宜約30%。

想等到最後一刻再搶購返鄉過節便宜機票 的旅客恐怕要失望了——除非你願意在感恩節 當天搭機。無論你是拖到最後一刻才買票，還是提前規劃，今年返鄉機票的花費很可能都比去年同期高出不少。旅遊預訂應用程式Hopper指出，受伊朗戰爭導致航空燃油成本連續數月居高不下影響，今年感恩節與聖誕節 的機票價格已雙雙推升至10年來新高。

紐約郵報(New York Post)報導，根據追蹤機票搜尋數據的旅遊網站Kayak統計，在感恩節前後的美國國內線來回機票中，周三出發的票價最不划算。

Kayak周三的數據顯示，從紐約市飛往喬治亞州亞特蘭大、周三出發並於周日返程的最便宜來回機票，票價高達633美元；但若旅客願意改在感恩節當天出發，同樣行程只需443美元，相當於打了七折（省下30%）。

從紐約市飛往佛羅里達州奧蘭多的來回機票，若選擇周三出發，票價至少要484美元；但只要願意稍微晚點趕上家裡的火雞大餐，改在感恩節當天起飛，票價最低可降至404美元。

至於搭機返回德州達拉斯的旅客，若在周三出發，至少得掏出552美元；根據Kayak數據，若改在感恩節當天飛行，票價則為529美元，可省下23美元。

根據Kayak統計，在感恩節前兩周，假期旅遊期間的國內線平均票價約為469美元，較去年同期暴增57%；到了節前一周，國內線平均票價更攀升至527美元，仍比2025年高出30%。

Kayak數據顯示，今年預訂機票的最佳時機是感恩節前四周，當時國內線平均票價僅411美元。

在出發日期方面，性價比最高的去程日是感恩節前的周一，而節前的周五則是最不划算的出發日。

願意在感恩節當天搭機的旅客，還能享有預計是整個假期中最清幽的乘機日——在近期接連發生技術故障、許多乘客對機場人潮擁擠感到憂心之際，這無疑是一大好處。

美國聯邦航空總署（FAA）曾於11月13日下達長達約4個半小時的全國地面停飛令——這是自2001年9月11日恐怖攻擊事件以來的第二次此類命令——主因是偏遠地區的一台路由器發生故障，導致多個航空交通管制中心的通訊中斷。