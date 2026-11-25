截至2026年9月底，全美移民法庭積壓案件約303萬件，其中225萬9317名移民已提出庇護申請，仍在等待法庭聽證或裁決。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 謝翌與芝加哥華人家庭子女的遭遇顯示，父母庇護案件多年未決，會讓成長中的孩子在求學、升學與居留上承受長期不確定性。

2016年隨父母來美申請庇護 的普林斯頓大學博士生謝翌(Eva Yi Xie)，日前在華府參加完學術會議，準備搭乘國內航班時，因家庭庇護案件至今未決、移民 身分未定，在機場遭移民暨海關執法局(ICE)拘留；芝加哥 一名19歲男孩也因父母的庇護案件多年未決，升學之路受限。這些年幼時隨父母來美的子女，在漫長的庇護審理過程中長大成人，卻仍受制於家庭的移民身分，從求學、就業到能否繼續留在美國，都充滿變數。

名校博士生 仍難擺脫庇護困境

謝翌先後就讀紐約布朗士科學高中、MIT，2024年大學畢業後進入普林斯頓大學攻讀神經科學博士，目前為博士班三年級學生。

國土安全部(DHS)表示，謝翌2016年入境後逾期居留，並稱她從未取得有效就學授權；律師則指出，謝翌當年隨家人合法入境，庇護案件仍在審理，持有效工作許可，也沒有犯罪紀錄。

謝翌一家2016年入境美國後申請庇護。根據其律師說法，家人在抵美1年內提出申請，案件至今尚未獲得最終裁決，下一次移民法庭聽證排定於2028年1月。從當年隨父母來美的少女，到如今攻讀博士，超過10年的等待，仍未能讓她的移民身分獲得明確答案。

漫長10年無答案 孩子開始埋怨父母

謝翌的遭遇並非特例。芝加哥一華人家庭也面臨類似困境。該家庭夫婦10年前放棄中國的工作與房產，帶著9歲的兒子來到美國，入境後申請庇護，希望在這裡展開新生活。當年他們相信，只要努力工作、讓孩子接受良好教育，總有一天能取得合法身分。

然而10年過去，庇護申請未獲批准，夫妻正準備上訴，兒子如今已19歲，明年秋季即將進入大學。然而，父母的庇護案件遲遲無果，導致他的升學規畫受到身分限制。

2026年，伊州原本提供無證學生的州府助學金制度遭聯邦法律挑戰，雖然州府已修法尋求補救，但相關補助能否恢復仍有變數。對這個收入有限的家庭而言，兒子原本就難以負擔私立名校的高昂學費，如今連可能依靠的州府助學金也充滿不確定性，讓升學之路更加艱難。

這名少年成績優異，求學期間始終認真努力，然而到現在卻發現再好的成績，也無法解決身分未定帶來的限制。他曾一度埋怨父母，當年來美國並非自己的選擇，為何10年後，卻要由他承擔後果？他一直相信，努力讀書就有機會進入理想大學，如今卻發現，成績再好，也無法改變父母庇護案件尚未解決的現實。

逾225萬人等待 庇護案件積壓多年

根據雪城大學移民研究資料中心(TRAC)統計，截至2026年9月底，全美移民法庭積壓案件約303萬件，其中225萬9317名移民已提出庇護申請，仍在等待聽證或裁決。此外，截至2025財政年度結束，美國公民及移民服務局(USCIS)積壓的肯定式庇護申請也超過140萬件，部分申請人可能等待超過7年。

龐大的積案背後，是無數在身分未定中生活的家庭。尤其是跟著父母來美的孩子，猛然發現多年未決的庇護案件，可能影響自己的未來。

制度積案未解 下一代承受後果

美國政府有權審查庇護申請，也有權拒絕不符合資格者，但案件一拖就是十多年，已不只是審查嚴格與否的問題。申請人長期等不到裁決，卻仍可能遭移民執法，這正是現行庇護制度必須面對的矛盾。

謝翌從未成年少女等到普林斯頓博士生，芝加哥那名9歲來美的男孩也已準備上大學。兩人的處境不同，卻都受到父母多年未決的庇護案件影響。政府不能保證每個申請人都能留下，但至少應在合理時間內給出答案，而不是讓下一代在漫長等待中，承擔制度遲遲無法解決的問題。