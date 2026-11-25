共和黨紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨眾議員斯特凡尼克在華府的住宅以290萬元賣出，價格遠超原先開價，因買方與交易細節難以核實而被華府稅務機關列為不尋常交易。

華盛頓郵報 25日報導，明年1月即將卸任的共和黨 紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克 (Elise Stefanik)，位於華府國會山莊(Capitol Hill)三房住宅成交價格遠遠超過賣房時的開價，被稅務機關認定「不尋常」(unusual)。華府稅務及收入局(The D.C. Office of Tax and Revenue)將這筆房屋交易歸類為「銷售代碼4」(Sale Code 4)，代表買賣雙方之間存在不尋常安排，而且成交價格並非市場價值。

華郵上周報導，位於東南區獨立大道(Independence Avenue SE)的這棟住宅是斯特凡尼克多年前與父母及兄弟共同購買，2025年9月以219.5萬元掛牌出售但沒賣掉，兩個月後價降到199萬元，今年2月從房地產市場下架。

房地產紀錄顯示，今年6月24日，這棟房屋以290萬元全現金交易賣出，成交價格比最近一次掛牌價格多出91萬元，買方是大約一個月前剛在德拉瓦州註冊成立的「AFS 房地產控股」有限責任公司(AFS Real Estate Holdings)。公司網站沒有任何公開訊息，公開紀錄也查不到負責人任何資料。

特凡尼克辦公室表示，「銷售代碼4」是常見用法，用來為私下房地產交易分類。

華府稅務及收入局發言人布莉安娜‧喬丹(Brianna Jordan)則說，私下交易並不一定被歸類為「銷售代碼4」，如何分類取決於交易實際狀況。

喬丹指出，特凡尼克房子被列為「銷售代碼4」是因為成交價格相對於其先前掛牌價明顯偏高，與交易相關情況無法完全核實。

根據華府地區房地產交易資料庫統計，今年1月到10月間約有8000筆住宅與商業房地產交易，絕大多數歸類為代表「公平且符合市場行情正常交易」的「銷售代碼1」(Sale Code 1)。

代表「買賣雙方之間有一個或多個共同關聯方」的「銷售代碼3」(Sale Code 3)數量占四分之一。「銷售代碼4」不到500筆，約占6%。「銷售代碼2」到「銷售代碼8」則適用於被認為不適用市場分析行情的房地產。

42歲的特凡尼克去年12月宣布不再連任。她曾任眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席，2024年大選期間一度被視為可能成為副總統人選。