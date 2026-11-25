維拉斯奎茲-莫拉雷斯(Ariel Antonio Velasquez-Morales)幾天前才開心領到樂透100萬獎金。(麻州彩劵局臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 麻州一名薩爾瓦多籍無證移民贏得100萬元刮刮樂後，僅6天便在東波士頓遭ICE逮捕；他早有最終遣返令，且彩券局曾公開其領獎照。

麻州一名薩爾瓦多籍無證移民 日前贏得100萬元刮刮樂彩券 獎金，還滿臉笑容地手持巨型支票拍照，不料領獎僅六天後，便在東波士頓(East Boston)遭聯邦移民及海關執法局(ICE )探員逮捕。據悉，該男子早在12年前便已收到最終遣返令。

福斯新聞(Fox News)引述三名ICE消息人士報導，薩爾瓦多籍男子維拉斯奎茲-莫拉雷斯(Ariel Antonio Velasquez-Morales)24日清晨在東波士頓遭移民執法人員圍捕，他見探員上前準備逮捕時拔腿逃跑，但經過短暫追逐後便遭制伏。多名執法人員佩戴的隨身攝影機均拍下逮捕過程。

消息人士指出，維拉斯奎茲-莫拉雷斯於2013年從德州羅馬市(Roma)附近非法越境進入美國，2014年4月便被下達最終遣返令，此後一直是ICE追捕的對象。

麻州彩券局(Massachusetts State Lottery)本月18日向維拉斯奎茲-莫拉雷斯頒發100萬元獎金，並於三天後在臉書公布他的領獎照片。照片中，他面帶笑容，手持印有100萬元獎金金額的巨型支票。

麻州彩券局表示，維拉斯奎茲-莫拉雷斯是在東波士頓一家商店花費10元，購買名為「$2,000,000 50X Cashword」的刮刮樂彩票，幸運贏得100萬元獎金。而他遭ICE逮捕的地點，正是購買中獎彩票的同一社區。

ICE波士頓分局公布的照片顯示，維拉斯奎茲-莫拉雷斯遭逮捕後身穿黑色上衣，面對鏡頭拍照，與數天前笑容滿面的領獎照片形成鮮明對比。

根據麻州彩券局規定，任何年滿18歲的人士均可在持有執照的零售商購買彩票。麻州彩票業務由五人組成的委員會監管，其中兩名委員由州長任命。

目前尚不清楚ICE是否因彩票局公開領獎照片而掌握維拉斯奎茲-莫拉雷斯的行蹤，原報導也未說明他遭逮捕後的百萬元獎金將如何處理。

維拉斯奎茲-莫拉雷斯(Ariel Antonio Velasquez-Morales)中大獎後沒幾天被ICE逮捕。(波士頓ICE)