特斯拉電動車使用全自動駕駛系統行駛於美國加州恩西尼塔斯。（路透檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 特斯拉全自動駕駛吸引不少高齡駕駛延續開車能力，但專家警告其安全與宣傳仍有爭議，老人接管風險不容忽視。

全國公共電台(NPR)23日報導，住在科羅拉多州 常青鎮(Evergreen)的89歲婦人瓊‧史波丁(Joan Spalding)住在偏遠山區，50多年來都是自行開車經過陡峭蜿蜒山路上，如今則依賴特斯拉 (Tesla )的全自動駕駛(Full Self-Driving)系統，只要告訴車子想去何處，然後在Model Y儀表板大型觸控螢幕按下按鈕即可。她說：「我坐進車子就能出發了。」

史波汀說，起初對於每月99元的訂閱制FSD系統監督版(Supervised)抱持懷疑，直到親眼見識到自動駕駛的能力才改變態度。她說，感覺比自己開車更安全。

特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)上個月在社群平台X轉發98歲駕駛人狄莫克(Larry Dimmock)靠著自駕技術開車上路的影片，並寫道：「特斯拉自動駕駛賦予了高齡人士行動能力。」狄莫克的YouTube影片超過350萬瀏覽次數。

報導指出，如今開車上路的高齡駕駛人愈來愈多，許多家庭為了「何時讓長輩停止開車」的問題糾結。老年人則利用新興科技延長自己掌握方向盤的時間，尤其是特斯拉研發的自動駕駛系統。

不過，安全專家擔心，特斯拉對於自動駕駛功能可能誇大描述。

專門研究駕駛與科技互動的麻省理工學院(MIT)科學家雷默(Bryan Reimer)說：「這不是一項我會使用的駕駛技術，也不是我會建議親人使用的技術。我認為存有安全漏洞，讓我覺得很不放心。」

報導指出，究竟有多少老年人正在使用特斯拉自動駕駛系統很難確切得知，但特斯拉表示，FSD系統擁有170萬名活躍訂戶，比一年之前成長67%。

改開特斯拉之前，史波丁開車曾發生幾次輕微擦撞。兩年前則在左轉時發生嚴重車禍，讓她意識到駕駛能力大不如前。

她的兒子麥克(Mike Spalding)察覺母親駕駛技術正在退步，原本就開特斯拉的他，決定幫母親也買一輛。

特斯拉表示，FSD系統安全程度最高可以是人類駕駛的九倍。不過，雷默表示，特斯拉沒有公布太多FSD數據，因此外界無法獨立驗證安全宣稱是否屬實。

雷默指出，特斯拉技術令人印象深刻且持續進步，但至少目前還不能完全取代人類駕駛。

非營利組織「高速公路安全保險協會」(Insurance Institute for Highway Safety)資深研究科學家穆勒(Alexandra Mueller)表示，高齡駕駛人在緊急情況下可能來不及準備好，或是沒有能力及時接管車輛控制權，導致造成嚴重後果。