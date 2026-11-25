雖然安全受質疑 但這些老年人高度依賴特斯拉全自動駕駛
特斯拉全自動駕駛吸引不少高齡駕駛延續開車能力，但專家警告其安全與宣傳仍有爭議，老人接管風險不容忽視。
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特斯拉全自動駕駛吸引不少高齡駕駛延續開車能力，但專家警告其安全與宣傳仍有爭議，老人接管風險不容忽視。
全國公共電台(NPR)23日報導，住在科羅拉多州常青鎮(Evergreen)的89歲婦人瓊‧史波丁(Joan Spalding)住在偏遠山區，50多年來都是自行開車經過陡峭蜿蜒山路上，如今則依賴特斯拉(Tesla)的全自動駕駛(Full Self-Driving)系統，只要告訴車子想去何處，然後在Model Y儀表板大型觸控螢幕按下按鈕即可。她說：「我坐進車子就能出發了。」
史波汀說，起初對於每月99元的訂閱制FSD系統監督版(Supervised)抱持懷疑，直到親眼見識到自動駕駛的能力才改變態度。她說，感覺比自己開車更安全。
特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)上個月在社群平台X轉發98歲駕駛人狄莫克(Larry Dimmock)靠著自駕技術開車上路的影片，並寫道：「特斯拉自動駕駛賦予了高齡人士行動能力。」狄莫克的YouTube影片超過350萬瀏覽次數。
報導指出，如今開車上路的高齡駕駛人愈來愈多，許多家庭為了「何時讓長輩停止開車」的問題糾結。老年人則利用新興科技延長自己掌握方向盤的時間，尤其是特斯拉研發的自動駕駛系統。
不過，安全專家擔心，特斯拉對於自動駕駛功能可能誇大描述。
專門研究駕駛與科技互動的麻省理工學院(MIT)科學家雷默(Bryan Reimer)說：「這不是一項我會使用的駕駛技術，也不是我會建議親人使用的技術。我認為存有安全漏洞，讓我覺得很不放心。」
報導指出，究竟有多少老年人正在使用特斯拉自動駕駛系統很難確切得知，但特斯拉表示，FSD系統擁有170萬名活躍訂戶，比一年之前成長67%。
改開特斯拉之前，史波丁開車曾發生幾次輕微擦撞。兩年前則在左轉時發生嚴重車禍，讓她意識到駕駛能力大不如前。
她的兒子麥克(Mike Spalding)察覺母親駕駛技術正在退步，原本就開特斯拉的他，決定幫母親也買一輛。
特斯拉表示，FSD系統安全程度最高可以是人類駕駛的九倍。不過，雷默表示，特斯拉沒有公布太多FSD數據，因此外界無法獨立驗證安全宣稱是否屬實。
雷默指出，特斯拉技術令人印象深刻且持續進步，但至少目前還不能完全取代人類駕駛。
非營利組織「高速公路安全保險協會」(Insurance Institute for Highway Safety)資深研究科學家穆勒(Alexandra Mueller)表示，高齡駕駛人在緊急情況下可能來不及準備好，或是沒有能力及時接管車輛控制權，導致造成嚴重後果。
她住在科羅拉多州偏遠山區，過去常要自行開車走陡峭蜿蜒山路；在駕駛能力退步後，改用FSD只需設定目的地即可出發。 特斯拉表示FSD有170萬名活躍訂戶，較前一年成長67%，並宣稱安全程度最高可達人類駕駛的9倍，但外界質疑其數據未充分公開。 專家擔心特斯拉可能誇大自駕能力，且高齡駕駛遇到緊急狀況時，可能來不及或無法及時接管車輛，進而造成嚴重後果。
精華 FAQ
她住在科羅拉多州偏遠山區，過去常要自行開車走陡峭蜿蜒山路；在駕駛能力退步後，改用FSD只需設定目的地即可出發。
特斯拉表示FSD有170萬名活躍訂戶，較前一年成長67%，並宣稱安全程度最高可達人類駕駛的9倍，但外界質疑其數據未充分公開。
專家擔心特斯拉可能誇大自駕能力，且高齡駕駛遇到緊急狀況時，可能來不及或無法及時接管車輛，進而造成嚴重後果。
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