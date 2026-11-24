美國許多地區買房成本居高不下，民眾只得租屋或外遷。(路透檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 美國租屋族買房率跌至新低，雖然紐約等高成本州人口外移，但佛州、德州等親民州也因房價、稅負與保險費上升而不再便宜。

信貸報告機構環聯資訊（TransUnion）於11月17日發布的一份震撼性研究報告顯示，2025年僅有3.9%的租屋族成功晉升為有殼一族實現「美國夢」，遠低於2009年的7.2%，跌幅高達46%。

紐約郵報(New York Post)報導，房地產 平台「The Assumable Guy」的湯姆森（Ryan Thomson）向房地產網站Realtor.com表示：「租屋族並非不再渴望買房，而是房貸利率 翻了三倍、房價 又持續攀升，導致每月的房貸負擔根本承受不起。」

以湯姆森執業的科羅拉多泉（Colorado Springs）為例，2019年當地有71%的家庭負擔得起中位數房價的住宅，但到了2023年，這項比率已驟降至僅剩25.3%。根據全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors）的數據，如今有能力買房的人也大器晚成，全美首購族的平均年齡已攀升至創紀錄的40歲。

與此同時，紐約客正紛紛出走。環聯資訊發現，在2025年7月至2026年6月期間，紐約州與麻州、新澤西州、伊利諾州及加州，並列全美人口外移最嚴重的五大州；「黃金之州」加州淨流失人口高達14萬6000人。

這些民眾究竟搬去了哪裡？答案是佛州、德州、北卡羅來納州、南卡羅來納州與田納西州，佛州淨增加了近8萬7000名新居民。湯姆森指出：「租屋族要嘛選擇按兵不動，要嘛就搬去每月房貸還負擔得起的地方。」

不過，這背後仍有一個棘手問題：這些房價較親民的州，正巧處於颶風與巨型風暴的頭號威脅路徑上，高昂的房屋保險帳單便是明證。

房地產公司「Clever Real Estate」的華克（Cameron Walker）警告：「人們或許以為『陽光帶』（Sun Belt）各州的居住成本普遍較低，但事實並非總是如此。」他表示，大批新移民湧入正不斷推高當地房價、房地產稅以及保險費率。

保險業者雖從中嗅到商機，但這無疑是一場高風險賭注。環聯資訊保險部門策略規劃資深總監佛伊（Patrick Foy）坦言：「這波市場成長很大程度上與氣候變遷帶來的風險升高密不可分。」