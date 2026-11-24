亞馬遜使用的MK30無人機重約83磅，可載運5磅的貨物。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 亞馬遜Prime Air無人機在密西根州送洗髮精後扯上光纖纜線墜毀，砸損民宅車庫，雖無人受傷，卻引發外界對其避障安全性的疑慮。

亞馬遜 （Amazon ）一架送貨無人機 日前在密西根州亨廷頓伍茲（Huntington Woods）完成配送後，不慎扯上光纖纜線並墜毀在一處民宅車庫上，造成建物受損，也讓外界對這項原本設計可自動閃避障礙物的技術產生新疑問。所幸這起事故並無造成人員受傷。

住在亨廷頓伍茲懷俄明街（Wyoming）的居民布倫南（Jim Brennan），在家門外目睹了事發經過。事故發生在11月20日下午4時30分前不久，起因是布倫南的妻子在亞馬遜下單購物。「她訂了洗髮精，我們原本以為會有貨車來送，結果收到通知說7分鐘後會由無人機送達。」這是他們第一次使用無人機送貨，不過布倫南表示，平時在社區常看到這類無人機飛過。

亞馬遜在密西根州龐蒂亞克（Pontiac）與黑澤爾帕克（Hazel Park）兩地營運Prime Air無人機配送服務，該公司證實，布倫南的包裹是從黑澤爾帕克送出。

布倫南回憶道：「它先水平飛過來，然後轉為垂直往院子降落。但我發現它不是降在我站著的前院，而是往後院降。」等他走到後院時，包裹已經落地，無人機正準備往上升空。「我本來要重新打開手機錄影，突然發現它就在一條光纖纜線下方，正要從線下面升上來。結果真的扯上了，被纏住的那一刻，整台機器就失控了。」

布倫南指出，無人機扯上一條光纖線路，一片螺旋槳當場被撞掉。「它就像一隻生病的鳥，想從這裡飛走卻飛不了，最後掉到那邊去。」無人機隨後墜落在隔壁鄰居庫姆斯（Logan Coomes）家的車庫上，卡在車庫屋頂和電纜之間，迫使DTE電力公司必須派員到場處理。

庫姆斯表示，亞馬遜Prime Air團隊在10分鐘內便趕抵現場，並於當晚約7時30分在DTE協助下取回無人機。根據美國聯邦航空總署（FAA）資料，亞馬遜使用的MK30無人機重約83磅，可載運5磅的貨物。庫姆斯檢查後發現：「車庫屋脊頂端有一個小角落受損，現在如果下雨，水可能會滲進來，有些屋瓦也從原位翻起來了。」

事實上，這並非首起亞馬遜MK30無人機墜機通報，亞利桑納州與德州過去都曾發生類似事故。熟悉亞馬遜無人機計畫的消息人士向《底特律第7新聞台》記者賈維德（Faraz Javed）透露，這也不是密西根州首起墜機事件，但亞馬遜否認先前曾在該州發生過墜機。

亞馬遜強調，Prime Air今年已配送數十萬件包裹，事故極為罕見。發言人史特茲納（Jack Stelzner）在聲明中表示：「周五，一架Prime Air無人機在密西根州亨廷頓伍茲配送時，降落在一名居民的小屋上。無人受傷，無人機已移除，我們正與這名居民保持聯繫。安全是我們的首要考量，每當配送未按計畫進行，我們都會調查事發經過。」

庫姆斯表示，亞馬遜對損害賠償的態度相當積極：「他們很友善地說明接下來的處理流程，很樂意協助修復我車庫可能受到的任何損害。除此之外，他們還送了我們一張100美元的亞馬遜禮物卡。」

布倫南與庫姆斯都慶幸無人受傷，但對布倫南而言，這起意外仍讓他對技術安全性留下疑問：「它究竟要採取什麼措施，才能確保看得到光纖纜線這類障礙物？」儘管布倫南表示未來仍期待體驗無人機送貨，但為求安全起見，目前他家已被列入「禁止無人機配送」名單。