輝達執行長黃仁勳。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳在員工會議中坦承錯誤，透露每天接受1.5小時心理治療，並為傷害家人與員工信任道歉，同時反省自身管理風格並承諾改進。

據紐約郵報報導，輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 周二（24日）在員工會議上坦承自己犯下嚴重錯誤，並透露目前每天接受一個半小時的心理治療。他表示，這段過程對自己幫助很大，也承諾重新檢視個人行為與管理方式。

根據Wired報導，黃仁勳在會議中表示，自己每天接受一個半小時的心理治療，「對我幫助很大」。他也為自己的行為向員工道歉，坦言不僅傷害了妻子洛莉和孩子，也辜負了員工的信任。

黃仁勳形容，這是自己主持過最艱難的公司會議之一。他說，「我背叛了洛莉，也傷害了我的孩子，當然也傷害了你們所有人。」他還透露，與妻子談論此事，是自己人生中最艱難的一場談話。

除了個人生活，黃仁勳也談到自己的管理風格。他承認，自己對員工要求嚴格，有時甚至因此削弱員工的自主權，這樣的做法並不恰當。

「這是不對的，現階段我必須以更高的標準要求自己。」黃仁勳說。他表示，自己需要檢討管理方式，在維持工作要求的同時，也應尊重員工的自主性。

黃仁勳並表示，願意接受績效評估，甚至考慮每個月向同事徵求回饋意見，以了解自己的表現。他強調，這是自己願意接受的安排，不會要求其他員工比照辦理。

談到公司職場規範，黃仁勳強調，任何人都不能違反行為準則，但違規不代表一定會立即遭到解僱，仍須依據具體事實、情況及各方面評估決定。

此外，黃仁勳也否認川普總統曾向輝達董事會施壓，要求讓他復職。根據紐約時報報導，黃仁勳表示，相關傳聞「完全不是真的」，並將復職歸功於董事會自行蒐集事實、審視他辭職事件的相關情況後所作出的決定。

黃仁勳也表示，輝達提供彈性工作政策，讓女性員工能兼顧職涯與家庭生活。他說，如果自己的行為危及這樣的工作環境，會盡一切努力彌補。

這場員工會議中，黃仁勳除了談及心理治療，也公開反省自己的管理風格，並承諾以更高標準要求自己。如何修補員工信任，將是他重掌輝達後的重要課題。