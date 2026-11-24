中國快時尚巨擘希音（Shein）被指在出貨時間、商品評論及部分產品棉花產地方面誤導消費者。（路透檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 美國FTC指控Shein在配送、評論與棉花產地資訊上誤導消費者，雙方達成1億美元和解，Shein未認責但同意強化合規。

美國聯邦貿易委員會（FTC）今天指控中國快時尚巨擘希音（Shein ）在出貨時間、商品評論及部分產品棉花產地方面誤導消費者。一名FTC官員告訴路透，Shein將支付1億美元和解。

綜合路透與彭博社報導，FTC在向加州 聯邦法院提交的訴狀中表示，Shein違反美國消費者保護法，尋求法院發布禁令，並為因Shein涉嫌違法行為而受損的消費者爭取經濟補償。

一名FTC高層官員今天告訴路透，Shein將支付1億美元，就該公司被控在出貨時間、商品評論及部分產品棉花產地方面誤導消費者案件達成和解。

路透報導，這名官員表示，負責保護消費者免受不公平商業行為侵害的FTC將使用這筆資金來向消費者提供補償。

Shein發言人表示，該公司並未承認有法律責任，且不同意FTC部分指控。Shein表示，公司同意持續強化消費者服務措施及法遵工作，作為和解內容的一部分。

這名官員指出，Shein雖標榜快速出貨，仍有數以萬計顧客抱怨包裹延遲數天甚至數月才收到，部分情況甚至未收到包裹。

該官員還表示，Shein封鎖或刪除負面商品評論，並對部分產品所使用棉花產地作出不實陳述。

長期以來，Shein一直面臨服飾使用新疆地區棉花的指控。美國政府及人權團體表示，新疆存在政府支持的強迫勞動計畫鎖定維吾爾族少數民族。

Shein先前曾表示，在美國銷售的產品未使用中國棉花。美國「防止維吾爾人強迫勞動法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）禁止進口來自新疆的商品。