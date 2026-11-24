美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫（左）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 梅蘭妮亞受訪時稱，因川普與家人行程繁忙，連家庭晚餐都需預約；她期待感恩節團聚，並再談獨處重要，引發網友熱議。

據雅虎 新聞網報導，美國第一夫人梅蘭妮亞 （Melania Trump）透露，由於一家人生活忙碌，若想和丈夫、川普總統（Donald Trump），以及兩人的獨子拜倫（Barron Trump）一起吃晚餐，也得事先安排時間。她表示，自己很期待感恩節 ，因為屆時全家人能團聚。

福斯商業新聞台節目主持人瓦尼（Stuart Varney）近日問梅蘭妮亞，總統、拜倫和她是否會一起吃晚餐。梅蘭妮亞回答，「會，但我們得安排時間，因為我們的生活非常忙碌，行程也排得很滿。」她並說，期待感恩節一家團聚，「這會是一件正面的事」。

這段訪問影片由X平台用戶魯珀（Aaron Rupar）分享後，引起網友討論。梅蘭妮亞的說法也呼應她先前接受福斯商業新聞台訪問時的談話。她當時表示，總統與第一夫人的工作責任繁重，家人相聚的時間「越來越少」。

梅蘭妮亞今年9月接受節目The Big Money Show訪問時，主持人里格斯（Taylor Riggs）問她，是否仍會安排全家周日晚餐，或趁有空時陪伴拜倫；她也被問及如何給感到分身乏術的母親建議。

據每日郵報（Daily Mail）報導，梅蘭妮亞當時說，事先安排家庭時間是好方法。她解釋，川普有時會在橢圓形辦公室工作到晚上9時30分，因此很難配合一般家庭的晚餐時間。她說，「我丈夫在工作，有時會待在橢圓形辦公室直到晚上9時30分。難道要等到那時才吃晚餐嗎？當然不會。他很忙，我也很忙。」

她還提到，拜倫有時樂於讓她做自己的事情，但一家人相聚的時間「越來越少」，也因此受到影響。

梅蘭妮亞談到家庭晚餐必須事先安排，在社群媒體引發不同反應。不少網友認為情況特殊，並拿川普一家與前總統歐巴馬（Barack Obama）一家比較。一名網友表示，歐巴馬一周有五天和家人共進晚餐；也有人批評，忙碌不應被當成值得炫耀的事。另有網友質疑夫妻關係，也有川普支持者替他辯護，認為總統工作繁忙，安排家庭晚餐並無不妥。

外界先前也有報導指稱，梅蘭妮亞經常不在白宮。美國鏡報（The Mirror US）曾引述作家沃爾夫（Michael Wolff）的說法，稱梅蘭妮亞自川普2025年重返白宮後，未曾在白宮官邸過夜。沃爾夫形容她缺席第一夫人傳統職責是「放棄」職責，並聲稱白宮助理哈普（Natalie Harp）也是她不願待在白宮的原因之一。上述說法均為沃爾夫的指稱。

前白宮副發言人莎拉．馬修斯（Sarah Matthews）也曾表示，任職期間從未見過梅蘭妮亞。她稱，梅蘭妮亞不常出現在白宮，也不想待在那裡，並聲稱她認為白宮老舊、破敗，較喜歡待在紐約。

此外，梅蘭妮亞最近談到家庭聚餐的言論，也讓外界想起她在亞馬遜紀錄影集「梅蘭妮亞：系列節目」（Melania: The Series）中對婚姻的看法。據每日野獸（The Daily Beast）報導，她曾告訴製作人拉特納（Brett Ratner），夫妻不可能時時刻刻都待在一起，「我認為獨處非常重要」。她並表示，夫妻應讓伴侶做自己、享受喜歡的事，而不是時時黏著對方或不斷嘮叨。