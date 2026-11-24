本周感恩節假期期間，全美各地的旅遊行程面臨嚴峻天氣威脅。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節期間美國東西兩岸都遭風暴夾擊，東岸恐現豪雨、強風與洪水，西岸則有太平洋風暴和沿海淹水風險，航班與陸路交通都可能大幅延誤。

據紐約郵報報導，本周感恩節 假期期間，全美各地的旅遊行程面臨嚴峻天氣威脅。一場被稱為「炸彈氣旋」（bomb cyclone）的東北風暴，可能重創美國最繁忙的交通走廊。

美國西岸也有風暴逐漸逼近，意味著全美各地大量搭機旅客可能面臨航班改道及延誤。

美國汽車協會（AAA）預測，從今天起至11月30日（周一），將有8150萬名美國人離家至少50英里，外出歡度感恩節。

不過，許多旅客可能受到這場東北風暴影響。風暴預計周三先襲擊佛羅里達州 、南卡羅來納州及北卡羅來納州，接著於感恩節當天轉向大西洋中部地區及美國東北部。

美國國家氣象局預測，連接15個州及華盛頓特區的重要公路I-95沿線，內陸地區陣風時速可能超過40英里。

紐約市 預計感恩節當天將有豪雨，緊急應變官員也警告，沿海地區可能發生洪水。這波惡劣天氣甚至可能導致梅西百貨感恩節大遊行的氣球無法升空，若成真，將是55年來首見。

預報顯示，當地持續風速每小時25英里、陣風最高每小時35英里，均超過曼哈頓中城氣球升空的安全標準，也就是持續風速每小時23英里、陣風每小時34英里。

目前尚不清楚這場風暴是否會達到「炸彈氣旋」的程度。炸彈氣旋是一種冬季風暴，指風暴中心氣壓在24小時內下降至少24毫巴。

與此同時，預計本周稍晚將有一連串太平洋風暴來襲，可能打亂數百萬人的出行計畫。

國家氣象局氣象學家韋格曼（Joe Wegman）警告，東西兩岸都將遭遇暴雨。西岸部分天氣變化與提早形成的聖嬰現象有關，這波聖嬰現象也是有紀錄以來最強的一次。

這一連串太平洋風暴預計將帶來大範圍降雨及山區降雪。國家氣象局指出，西岸也將面臨強陣風，沿海地區則發布洪水警戒。

西岸風暴周二將移入西北部地區，並持續至感恩節。大氣河流將為從華盛頓州西部到加州北部一帶帶來豪雨、強風及降雪。

AAA指出，預計有7290萬人將開車出遊，西雅圖至沙加緬度之間的I-5公路恐出現嚴重交通延誤。

到了周三，東南部的風暴將沿著東岸向北移動，逐漸發展成強烈的東北風暴，感恩節期間將帶來洪水、強風及豪雨。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）周日透過Facebook貼文呼籲居民做好準備，因應風暴衝擊。他表示，「我們知道很多人正計畫探望親友，但如果沒有必要，請不要進城。我們一向歡迎訪客，但目前情況特殊。」

此外，適逢今年最高的潮汐，太平洋西北部及加州部分地區已發布沿海洪水警報。

航班運作中斷恐影響約596萬名航空旅客。盡管近期全國停飛事件後，航空交通已恢復正常，但航空公司已開始發布天氣警告。

舊金山及奧克蘭機場目前都處於沿海洪水警報範圍。聯合航空也允許周三經由舊金山國際機場（SFO）搭機的旅客免費更改行程。

舊金山灣區的潮汐高度可能逼近歷史紀錄，沿岸道路恐遭洪水淹沒。

達美航空表示，周末因飛機重量計算系統出現故障，導致全系統航班延誤；不過，周一營運已恢復穩定。

這波繁忙的假期旅運潮，正值聯邦航空總署（FAA）約一周半前因技術故障，下令全美飛機停飛之後。

交通部長達菲（Sean Duffy）曾駁斥外界對系統故障可能影響感恩節旅客的憂慮，但也表示無法排除再次發生故障的可能性。至於風暴是否會進一步衝擊交通，目前仍有待觀察。