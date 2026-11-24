科技富豪執行長馬斯克（Elon Musk）。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 賈斯汀．馬斯克在離婚中僅分得約2000萬美元，卻曾主張要求特斯拉與SpaceX股份；若當年勝訴，今日可能已是億萬富豪。

世界上沒有多少人能說自己錯過成為億萬富豪的機會，但馬斯克 （Elon Musk）的第一任妻子就是其中之一。

這對夫妻2008年由馬斯克提出離婚，媒體形容這場離婚「鬧得很難看」，雙方還各自撰文，公開吐露不滿。

據Moneywise報導，賈斯汀．馬斯克（Justine Musk）最後拿到約2000萬美元。但如果她在和解中爭取到所提出的條件，現在很可能已是億萬富豪。

婚後協議

根據紐約客（New Yorker）報導，馬斯克2000年與賈斯汀結婚。前一年，他共同創辦、向報社銷售城市名錄軟體的Zip2公司，以超過3億美元賣給康柏（Compaq），讓他入帳超過2000萬美元。

他用這筆收入投資網路銀行新創公司X.com，該公司2000年與另一家線上支付新創公司Confinity合併。合併後的公司後來改名PayPal，2002年被eBay收購； 紐約客 指出，這筆收購讓身為最大股東的馬斯克「極為富有」。

賈斯汀2010年在 美麗佳人 （Marie Claire）雜誌發表的文章中寫道，1999年、也就是兩人2000年1月結婚前兩個月，馬斯克告訴她：「我們和一名律師有約，這名律師要協助我們處理他新公司董事會希望我們簽署的一份『財務協議』。我看著他時，他很快地說：『這不是婚前協議。』」

賈斯汀寫道：「當時我不明白的是，馬斯克其實是帶我進入一段『調解』期。我現在知道，這代表期間所做或所說的一切都屬機密，不能在法庭上使用。」

根據這篇文章，她說自己在婚後兩個月簽署了一份婚後協議，導致她除了房子以外，無法主張婚姻中的任何夫妻共同財產。

她寫道，她的律師團隊主張，由於婚後協議須履行「婚姻信託義務」，也就是完整揭露財務狀況，因此這份協議無效，因為X.com與Confinity合併「讓馬斯克X.com股票的價值，比他在婚後協議中申報的多出數百萬美元」。

「根據我的律師說法，無論這是蓄意還是疏忽，這份合約原本都可能構成詐欺而無效——但前提是沒有受到調解保密條款的保護。那段期間並不是在我們離開律師事務所或結婚時結束，而是在我們簽字之後才結束。」

馬斯克的說法

但馬斯克2010年也發表文章，談到簽署婚後協議的經過，說法與前妻有所出入。

馬斯克寫道：「我們在婚前兩個月開始協商，雙方各有律師，並由一名獨立調解人擬定協議，婚後6周簽署。1999年年中，賈斯汀告訴我，如果我向她求婚，她會答應。」

「由於這是在我第一家公司Zip2賣給康柏、隨後共同創辦PayPal後不久，親友都建議我分清楚這段婚姻是為了愛還是為了錢。」

馬斯克表示，協議規定賈斯汀將獲得稅後約2000萬美元，「一半是房子，一半是贍養費」。他還說：「在她5月初輸掉離婚官司之前，我曾提出超過這個數字兩倍的和解金，大約相當於稅前收入8000萬美元。」

賈斯汀2010年在倫敦泰晤士報（Times of London）發表的另一篇文章中寫道，她簽署婚後協議時「沒有律師代表」，而且馬斯克「未揭露他當時正在策劃的一項重大合併案，並將他的股票價值低估多達5000萬美元」。

她也列出自己在離婚和解中提出的要求：「房子；贍養費與子女扶養費；600萬美元；前夫特斯拉（Tesla）持股的10%；他SpaceX持股的5%；一輛特斯拉Roadster（冰川藍車身、米色內裝）。」

賈斯汀輸了官司，也失去持有特斯拉與SpaceX股份的機會。如果她當初勝訴，這些股份如今價值高達數百億美元。

根據TheStreet報導，截至9月30日，馬斯克持有6億9958萬股特斯拉股票，以11月初股價計算價值2510億美元；截至2026年8月，他持有64億股SpaceX股份，以11月初估值計算價值8590億美元。

換算下來，他特斯拉持股的10%價值251億美元，SpaceX持股的5%價值429.5億美元，兩者合計680.5億美元。根據富比世（Forbes）億萬富豪排行榜，身價這麼高的人將名列全球第30大富豪。